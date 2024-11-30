Втікач поскаржився на копів, які використали його "похмільне" фото – він надав нове і був спійманий

Марнославний утікач, який скаржився на копів, що вони використали потворну фотографію, надав свіжу світлину – і був спійманий.

Про це пише Daily Star.

43-річного Джорджа Віттакера оголосили в розшук за порушення ліцензії після того, як він був ув'язнений за крадіжку скарбів вікінгів вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів (158 млн грн). Він обурився після того, як поліція опублікувала у Facebook заклик знайти його, заявивши, що вони повинні були використати "краще фото, тому що на цьому він був з похмілля".

Він кинув виклик поліції, чому вони використали таку негарну світлину після "триденного запою". Тож він розмістив кадр, де постав усміхненим із засмаглим обличчям у сонцезахисних окулярах, яку підхопила місцева газета.

Але через декілька тижнів Віттакера, який називав себе Джорджем Чорною Бородою і Джорджем Павеллом, схопила поліція. Віттакер розкопав монети, ювелірні прикраси та злитки срібла, що датуються 1100 роками, але не задекларував знахідку і відмовився віддати здобич вікінгів.

Про це йдеться в заяві поліції Гвента: "Ми звертаємося за інформацією про місцеперебування 43-річного Джорджа Віттакера, також відомого як Джордж Павелл, який порушив умови своєї ліцензії".

Віттакер, використовуючи ім'я Джорджа Денніса Чорної Бороди у Facebook, заявив, що йому не подобається фотографія, використана у зверненні – мовляв, знімок був зроблений, коли він був з похмілля.

Джордж Віттакер / Фото: WALES NEWS SERVICE

Він був засуджений Королівським судом Вустера за крадіжку, змову з метою приховування злочинного майна і змову з метою конвертації злочинного майна.

Але Віттакер продовжував оскаржувати свій вирок, кажучи: "Я був засуджений 2019 року за те, що знайшов скарб на полі, на якому мав дозвіл перебувати. Суд визнав мене винним, і я отримав шість з половиною років ув'язнення. Ґвалтівники не отримують навіть близько такого терміну, а те, що я зробив, не було злочином, бо, як ви знаєте, ніхто не заявив про його втрату чи крадіжку, хоча скарби пролежали у землі 1500 років. Мені пощастило знайти їх і задекларувати, але плітки і корупція відправили мене до в'язниці, подалі від моїх дітей, сім'ї та друзів. Я ні від чого не тікаю, і, очевидно, мене відкликають назад до в'язниці за те, що я пропустив зустріч, на яку я не заслуговую, особливо після того, як відбув великий термін за "нечуваний так званий" злочин. Я заплатив за те, чого не скоював, і до того ж за великий термін ув'язнення. Наркоторговці, ґвалтівники та інші особи, які руйнують життя, ніколи не отримують такий термін. Я не вчинив жодного злочину відтоді, як відбув покарання і вийшов на волю. Я нічого не вкрав тоді і нічого не вкрав зараз".

Джордж Віттакер / Фото: WALES NEWS SERVICE

Коронний суд Вустера зобов'язав його повернути 601 250 фунтів стерлінгів (31 млн грн) 2022 року на слуханні про доходи від злочинів, але він ніколи нікому не розповідав, що він зробив з монетами.

Він сказав: "Місце знахідки досі залишається таємницею. Лише я знаю цю інформацію з усіх людей на планеті".

Поліція Гвента повідомила, що Віттакера заарештували в Единбурзі та утримують під вартою.

Нагадаємо, раніше злочинець попросив поліцію припинити згадувати про облисіння в оголошеннях про розшук. Після дня народження він також просив змінити його вік.

Читайте також: