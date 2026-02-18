«Втомлена» вихователька давала малюкам проносне, аби відправити їх додому

Дитсадок / © pexels.com

У штаті Іллінойс, США, 23-річну виховательку дитячого садка заарештували після того, як з’ясувалося, що вона давала малюкам жувальні проносні препарати.

За версією слідства, жінка робила це, щоб спричини у дітей діарею та відправити їх додому, полегшивши собі робочий день.

Скарги батьків і зізнання

Інцидент стався у місті Сент-Чарльз. До місцевої поліції звернулися декілька батьків, які повідомили, що вихователька дала їхнім дітям жувальні проносні засоби. Попри шокувальний характер заяв, під час перевірки підозри підтвердилися — жінка здалася правоохоронцям і визнала звинувачення.

23-річну Ізель обвинувачують у спробі тяжкого побиття та створенні загрози життю або здоров’ю дитини.

«Перевантаженість» як мотив

У дитячому закладі діяло правило: у разі симптомів хвороби дітей відправляють додому та не допускають до відвідування протягом 24 годин. За даними слідства, вихователька скористалася цим механізмом, пояснюючи свої дії перевантаженням на роботі.

Втім, за словами однієї з матерів, проблема могла тривати не один тиждень. Жінка розповіла, що її дитина постійно мала шлункові розлади, але медичні обстеження не підтверджували жодного вірусу.

«Ми думали, що це може бути вірус, але тест виявився негативним, і у нього не діагностували жодного шлункового вірусу чи чогось подібного», — сказала мати, яка побажала залишитися невідомою.

Вона додала, що змінювала суміш для годування та зверталася до декількох лікарів, однак це не давало результатів.

Дітям казали, що це «цукерки»

За інформацією слідства, вихователька переконувала дітей віком до двох років, що жувальні проносні — це солодощі. Наразі невідомо, скільки разів вона застосовувала таку тактику, однак, за словами батьків, наслідки для здоров’я дітей виявилися серйозними.

«Моя дитина досі страждає на закрепи, які, за словами лікаря, є побічним ефектом проносних засобів, відмови від проносних засобів», — заявила мати одного з постраждалих малюків.

Після арешту жінку звільнили з-під варти до судового засідання, дату якого вже призначено.

