Втрачають смак і текстуру: які продукти не варто заморожувати

Морозилка / © pexels.com

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Морозильна камера допомагає довше зберігати м'ясо, готові страви, овочі та фрукти. Однак деякі продукти після заморожування стають водянистими, кашоподібними або втрачають смакові властивості.

Про це пише People.

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Експерти назвали 15 продуктів, які не варто заморожувати, якщо ви хочете зберегти їхню звичну текстуру та смак.

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Що не варто заморожувати

Молоко, вершки та соуси на їхній основі — після розморожування можуть розшаровуватися і ставати зернистими.

Листову зелень — салат, шпинат і кейл втрачають пружність через високий вміст води.

Варену пасту — після повторного нагрівання вона часто стає липкою та розвареною.

Сиру картоплю — після розморожування вона набуває водянистої та зернистої текстури.

Яйця у шкаралупі — рідина всередині розширюється, через що шкаралупа може тріснути.

Смажені страви — замість хрусткої скоринки після розморожування вони стають м'якими.

М'які сири — вершковий сир, рикота та козячий сир можуть розшаровуватися.

Салати з майонезом — майонез після розморожування відділяється, а страва стає водянистою.

Свіжі трави — базилік, кінза та петрушка втрачають текстуру. Їх краще подрібнити й заморозити з оливковою олією у формочках для льоду.

Огірки — через велику кількість води після розморожування стають м'якими та слизькими.

Йогурт — може розділятися на рідину й густу частину та набувати зернистої консистенції.

Цілі авокадо — після розморожування темнішають і стають надто м'якими. Краще нарізати їх шматочками та додати трохи лимонного соку.

Сирі помідори — втрачають пружність і стають водянистими. Водночас їх можна заморожувати для супів і соусів.

Кавові зерна — волога та сторонні запахи з морозилки можуть негативно вплинути на аромат кави.

Фрукти з високим вмістом води — кавун та цитрусові після розморожування стають м'якими. Їх краще заморожувати для смузі або інших напоїв.

Водночас більшість цих продуктів не стають небезпечними для вживання після заморожування — проблема переважно у їхній текстурі та смакових властивостях.

Експерти також радять пам'ятати: під час заморожування продукти розширюються, тому в контейнері варто залишати трохи вільного місця.

Як ми писали, не варто автоматично класти всі помідори до холодильника: низька температура може погіршити їхній аромат і смак. Недостиглі плоди краще тримати за кімнатної температури в сухому та добре провітрюваному місці. Стиглі помідори можна ненадовго охолодити, а нарізані — обов’язково зберігати в холодильнику.

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