Втрачена раса гігантів: вчені представили артефакт, який змінює уявлення про Біблію (фото)

Єгипетський артефакт із Британського музею знову привернув увагу дослідників через описи людей гігантського зросту

У Британському музеї (British Museum — ред) зберігається стародавній документ, який знову привернув увагу дослідників та прихильників альтернативної історії. Йдеться про папірус Анастасія I — єгипетський текст XIII століття до нашої ери, що містить описи людей надзвичайно високого зросту.

Про це пише DailyMail.

Деякі дослідники вважають, що цей артефакт може побічно підтверджувати біблійні згадки про велетнів.

Папірус являє собою сатиричний лист писаря Хорі до колеги, в якому той описує небезпечні землі Ханаану та племена шасу, що нібито мешкали в гірських районах. Автор зазначає, що окремі представники цих народів мали зріст до п’яти ліктів — приблизно 2-2,4 м. Для епохи бронзи такі параметри були винятковими, тому подібних людей могли сприймати як справжніх гігантів.

Ці описи перегукуються з біблійними текстами, де згадуються «сини Анака» та інші велетні, з якими, за переказами, стикалися ізраїльтяни. Саме з цього середовища походить і образ Голіафа — філістимлянського воїна-велетня.

Окремі дослідницькі організації припускають, що біблійні легенди могли виникнути на основі реальних зустрічей із племенами аномально високих людей, які жили на Близькому Сході тисячі років тому. Водночас більшість науковців наголошують: папірус Анастасія I має сатиричний характер, а згадки про гігантів можуть бути художнім перебільшенням.

Археологія поки не надала переконливих фізичних доказів існування цілих народів людей-гігантів. Тож давній єгипетський текст радше свідчить про страхи та уявлення стародавніх цивілізацій, ніж про достовірне підтвердження біблійних велетнів.

