"Втрачене місто" глибоко під водою: в Атлантичному океані знайшли унікальне середовище

Науковці знайшли «втрачене місто»

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Глибоко в Атлантичному океані, на захід від Серединно-Атлантичного хребта, науковці знайшли «втрачене місто». На вершині підводної гори, на глибині понад 700 метрів, за допомогою дистанційно керованих апаратів дослідники зафіксували химерний пейзаж із карбонатних веж та колон кремового відтінку.

Більше про втрачене місто розповіли Science Alert.

Науковці знайшли «втрачене місто» під водою

Висота колон, які знайшли науковці під водою, сягає 60 метрів. Це екосистема, яка не має аналогів на планеті. Вчені відкрили це місце не так давно — 2000 року. Сьогодні цю локацію визнали найдовше гідротермальним полем, яке діє, у світовому океані.

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Щонайменше 120 тисяч років мантія Землі, що піднімається в цьому регіоні, вступає в хімічну реакцію з морською водою. Унаслідок цього процесу в океан виділяються водень, метан та інші гази.

На відміну від вулканічних гідротермальних джерел, екосистема «Втраченого міста» не залежить від тепла магми. Кальцитові труби «Втраченого міста» виділяють у 100 разів більше водню та метану, ніж вулканічні гідротермальні джерела, яких ще називають «чорними курцями».

Величезні розміри веж «Втраченого міста» свідчать про те, що поле залишається активним набагато довше за звичайні гідротермальні джерела. Найвищий моноліт назвали Посейдоном.

Місцеві вуглеводні утворилися не завдяки сонячному світлу чи вуглекислому газу з атмосфери, а внаслідок хімічних реакцій на морському дні. Оскільки вуглеводні є основою життя, вчені припускають, що саме в такому середовищі мільярди років тому воно й зародилося. Крім того, такі процеси можуть відбуватися і на інших космічних тілах.

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«Це приклад екосистеми, яка може бути активною на Енцеладі чи супутнику Європи просто зараз. А, можливо, й на Марсі у минулому», — казав мікробіолог Вільям Брейзелтон.

Попри відсутність кисню та екстремальні умови, тут вирує життя. Біля джерел із температурою води до 40 °C живуть унікальні мікроби, безліч равликів та ракоподібних. Рідше зустрічаються краби, креветки, морські їжаки та вугрі.

Фото 2: Нитки бактерій, що живуть на кальцитовому жерлі у «Втраченому місті». (Університет Вашингтона/CC BY)

2024 року дослідники здійснили прорив, адже підняли з цього поля рекордний зразок породи мантії — керн завдовжки 1268 метрів. Науковці сподіваються, що він допоможе зрозуміти умови виникнення перших організмів на Землі.

Поруч із головною вежею розташований схил, де зафіксовано слабшу активність. Дослідники з Вашингтонського університету описали місцеві джерела як такі, що «плачуть» рідиною.

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2018 року стало відомо, що Польща отримала права на видобуток корисних копалин у глибоководних районах навколо «Втраченого міста». Хоча безпосередньо на самій території екосистеми цінних ресурсів немає, розробка сусідніх ділянок може призвести до катастрофи.

Вчені застерігають: будь-які викиди від видобутку легко зіпсують цей чутливий біом. Через це експерти закликають негайно включити «Втрачене місто» до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Місто на Місяці може з’явитися вже за 6 років

Нагадаємо, NASA представило масштабний триетапний план із будівництва постійної місячної бази розміром із місто поблизу південного полюса супутника, який планують реалізувати вже за шість років.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман зазначив, що цього року заплановано три місії, а США повертаються на Місяць через 54 роки після Apollo-17, щоб залишитися назавжди.

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База працюватиме на сонячній та ядерній енергії й слугуватиме майданчиком для наукових досліджень та підготовки до польотів на Марс, попри екстремальні температурні коливання.

Вже цієї осені приватна компанія Джеффа Безоса Blue Origin профінансує місію для зменшення ризиків майбутнього висадження, доставить понад 1000 фунтів вантажу, а також розпочне розроблення місячних всюдиходів за контрактом вартістю до 270 мільйонів доларів.

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