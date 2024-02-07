Втрачений 40 років тому гаманець повернули власниці: його знайшли в неочікуваному місці

Також відомо, які цінні речі були всередині.

Гаманець, втрачений 40 років тому, був повернутий родині з Онтаріо, Канада.

Про це пише CBC News.

Ендрю Медлі з Детройта розповів, що працював над складським приміщенням в ТЦ Eaton Centre, що в Торонто, коли знайшов гаманець у повітропроводі.

"Я дістав гаманець і ми відкрили його з колегою. Ми подумали, що, можливо, йому було декілька років, і були просто шоковані тим, наскільки добре там все збереглося", — розповів Медлі.

Ендрю зміг знайти власницю гаманця у Facebook і надіслав повідомлення жінці та її дочці Ванессі Остін. Жодна із жінок не відповіла до того, як Медлі довелося покинути місто, тому він знайшов Остін у LinkedIn і залишив гаманець їй на роботі.

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"Він так добре зберігся, що здається, що ніхто не чіпав його за 40 років", - сказала Ванесса.

У гаманці були цінні для родини речі, зокрема фотографії, свідоцтво про народження Остін та імміграційні документи, видані на момент прибуття сім'ї із Сальвадору.

Жінка сказала, що вона та її матір не пам'ятають, як загубився гаманець, але вони часто відвідували Eaton Centre.

"Думаю, саме тут він загубився або був вкрадений", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше загублений у річці гаманець повернули жінці через 28 років. Що там було та курйозна історія втрати.

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