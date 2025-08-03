Втрата ваги без зусиль: у каві знайшли "спалювач" вісцерального жиру

Кава / © Pixabay

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Нове данське дослідження показало, що молекула, яка міститься у нефільтрованій каві, може зменшити вагу та шкідливий жир на животі — навіть без змін у харчуванні.

Про це пише видання Earth.

Йдеться про речовину кафестол — природний компонент кавових олій, який у значних кількостях міститься в еспресо, френч-пресі та турецькій каві. Саме її дослідники з Steno Diabetes Center Aarhus протестували у вигляді очищеної капсули.

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Результат: за 12 тижнів учасники втратили в середньому майже 2 фунти (близько 900 г) ваги і 5% вісцерального жиру — того самого «прихованого» жиру, що обволікає органи і викликає діабет та серцеві хвороби.

Як проходив експеримент

У дослідженні взяли участь 40 дорослих з надлишковою вагою. Їх поділили на дві групи — одна приймала по 6 мг кафестолу двічі на день, інша — плацебо. Протягом 12 тижнів учасники не змінювали свого раціону, але їм дозволили пити лише одну чашку нефільтрованої кави в день (щоб уникнути «накладення» ефекту).

Вчені проводили МРТ для вимірювання жиру в черевній порожнині та перевіряли показники крові — рівень цукру, печінкові ферменти та тиск.

Що вдалося досягти

Зниження ваги: −2% (середнє −0,88 кг) у групі з кафестолом

Зменшення вісцерального жиру: −5% (440 мл)

Покращення роботи печінки: фермент ГГТ знизився на 15%, що вважається позитивним сигналом у профілактиці діабету

А от рівень глюкози, тиск і підшкірний жир істотно не змінилися.

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Чому це важливо

Кафестол уже привертав увагу в експериментах на тваринах, бо, як показали ранні дослідження, покращує секрецію інсуліну. Хоча в новому випробуванні на людях інсулінова чутливість залишилась без змін, результати свідчать, що кафестол може прицільно впливати на метаболізм глибокого жиру, не зачіпаючи решту параметрів.

Вчені припускають, що речовина активує мітохондрії в жирових клітинах, спонукаючи організм «спалювати» запаси, а не накопичувати їх.

У минулих дослідженнях великі дози кафестолу (10+ мг/день) підвищували рівень «поганого» холестерину. Та в межах цього дослідження (12 мг/день) зростання холестерину не спостерігалося.

Попри це, людям із серцево-судинним ризиком рекомендують дочекатися масштабніших досліджень, перш ніж приймати добавки з кафестолом.

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Кафестол — цікава знахідка для вчених, яка демонструє потенціал у боротьбі з ожирінням, особливо з небезпечним внутрішнім жиром. Хоча дієти та фізична активність залишаються головним рецептом для здоров’я, кава — знову на крок ближче до статусу «функціонального напою».

Нагадаємо, раніше ми писали про нові дослідження показують, що кава та навіть чай можуть мати значно більше користі для здоров’я, зокрема, знижувати ризик деяких хвороб.