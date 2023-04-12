Втратив багато крові: вуличний артист ковтнув шпагу та серйозно порізався на очах у сотні людей

Лікарі заявили, що він більше не зможе виконувати свій фірмовий трюк після того, як отримав жахливі травми.

Відомий единбурзький ковтач шпаг зазнав серйозних травм після того, як його знаменитий трюк пішов "трагічно неправильно".

Про це пише Edinburgh News.

Вуличний артист Гарет Вільямс, відомий як The Mighty Gareth, виступав минулого тижня, коли номер, який він репетирував останні 30 років, не вдався.

Вільямс, який раніше понад 3000 разів успішно проковтнув 60-сантиметровий меч без будь-яких інцидентів, пошкодив внутрішні органи та втратив багато крові. Це сталося на очах у сотні людей. У результаті, його доправили до лікарні.

Артист провів тиждень у медзакладі і зараз продовжує відновлюватися вдома. На нього чекає довгий шлях до одужання.

Медики сказали, що Вільямс більше не зможе виконувати свій фірмовий трюк через шкоду, завдану його тілу під час жахливого інциденту.

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