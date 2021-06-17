"Втратив дар мови": дві американки ефектно помстилися чоловіку за зраду і стали зірками Мережі

Жінки кинули зрадника в аеропорту і разом провели відпустку в Туреччині.

Інженерка Крістен Бішоп і менеджерка з продажу Софі Міллер з Х'юстона, штат Техас, помстилися чоловіку за зраду, кинувши його в аеропорту Стамбула, і провели разом відпустку в Туреччині.

Про це із посиланням на Kennedy News and Media повідомляє Fox News.

Зазначається, що завдяки ретельно продуманому і дороговартісному плану помсти жінки потрапили в заголовки новин.

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У березні 2021 року 33-річна Бішоп, яка вісім місяців перебувала у стосунках зі своїм партнером, отримала голосове повідомлення від 26-річної Міллер, в якому та розповіла, що дев'ять місяців зустрічається із тим же чоловіком.

Це сталося за чотири дні до того, як Бішоп мала летіти зі своїм "коханим" в романтичну відпустку до Туреччини. Зраджені жінки швидко згуртувалися і розробили план помсти.

Зокрема, вони вирішили разом вилетіти до Стамбула різними рейсами, щоб потім зустрітися в аеропорту і пред'явити чоловіку фотодокази його зради. "Софі планувала прилетіти іншим рейсом, ніж ми, - розповіла Бішоп. - Ми не хотіли, щоб він бачив її дорогою туди".

За її словами, реакція зрадника "була досить приголомшеною". "До цього моменту він ніколи не втрачав дар мови", - поділилася жінка.

Бішоп і Міллер не лише розірвали відносини з 34-річним партнером, а й змінили всі бронювання на його ім'я, зокрема річковий круїз, турецьку лазню і екскурсію в печерах, на Міллер.

Отже, жінки залишили чоловіка в аеропорту, а самі понад тиждень відпочивали в Каппадокії і Стамбулі.

"Ми дійсно зблизилися за восьмиденну поїздку, і, безумовно, найщасливішим виходом з цієї невдалої ситуації є те, що я знайшла хорошого друга", - додала Бішоп.

Подруги ще раз перетнулися з антигероєм цієї історії на зворотному рейсі до Х'юстона. "Насправді ми сиділи позаду нього на зворотному шляху. Це 13-годинний переліт, - вказала Бішоп. - Ми просто сиділи, розмовляли, сміялися і насолоджувалися польотом, і він чув кожне слово".

Раніше у Запоріжжі чоловік прокинувся із гайкою на статевому органі. Її натягнула його дружина, яка вирішила помститися за зраду.

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