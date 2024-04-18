Вулкан щодня викидає золото на $6 000: де він розташований (фото)

Активна вулканічна гора в холодній Антарктиці щодня викидає в атмосферу золото.

Про це повідомляє IFL Science.

Гора Еребус, яка разом з островом Десепшен є єдиними двома з 138 вулканів в Антарктиді, що діють, відома тим, що щодня викидає в атмосферу газ, що містить приблизно 80 г кристалізованого золота, вартістю близько 6 000 доларів, за оцінками експертів.

Присутність дорогоцінного пилу була зафіксована на відстані 1000 км від найпівденнішого на планеті жерла, що викидає лаву, висота якого сягає 3,7 км.

Але дорогоцінний метал – це лише одна з багатьох речей, які вивергаються з Еребуса, згідно з даними Національної обсерваторії Землі Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Гора Еребус / Фото: Getty Images

"Він регулярно викидає шлейфи газу і пари, а іноді випльовує каміння (бомби)", - повідомляє NASA.

Газоподібний і твердий вміст проєктується через стромболічні виверження.

"Еребус безперервно вивергається щонайменше від 1972 року", - розповів Конор Бейкон з Обсерваторії Землі Ламонт-Догерті при Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

Він додав, що Еребус також відомий тим, що в одному з його вершинних кратерів є "лавове озеро", утворене розплавленим матеріалом на рівні поверхні.

"Насправді це досить рідкісне явище, оскільки для того, щоб поверхня ніколи не замерзала, потрібні дуже специфічні умови", - додав він.

Гора Еребус / Фото: Getty Images

Втім, про вулканічний формат Антарктиди ще багато чого треба зрозуміти – і яка подія, катаклізм чи щось інше, може активізувати інші понад сотню вулканів, що сидять у прохолоді.

Географічна ізоляція є ключовим фактором відсутності послідовних досліджень.

І Еребус, і острів Десепшен "мають лише невелику кількість постійних інструментів моніторингу", які "в основному складаються з сейсмометрів для виявлення сейсмічної активності, пов'язаної з вулканічними заворушеннями", за словами Бекона.

"Час від часу дослідники розгортають більш розгалужену мережу інструментів для проведення конкретних досліджень, але це, природно, пов'язано з величезною кількістю логістичних проблем у порівнянні з багатьма, набагато доступнішими вулканами в інших частинах світу".

Нагадаємо, в Індонезії почалося виверження 725-метрового вулкана Руанг. Тисячі людей евакуюють.

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