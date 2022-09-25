Вуса чи борода: вчені з’ясували, що більше приваблює жінок

Результати дослідження показали, що волосся на обличчі додає чоловікам шарму і робить їх сексуальнішими в очах жінок.

Нове дослідження провели вчені із Великої Британії. Під час дослідження вони попросили понад чотири тисячі жінок назвати найбільш привабливі риси в чоловіках. Майже дві третини опитаних заявили, що найсексуальнішими є хлопці з вусами.

Про це пише Daily Star.

На думку опитаних жінок, волосся на обличчі також додало шарму таким акторам, як Бред Пітт, Кріс Еванс, Роберт Дауні Молодший, Кріс Хемсворт та багато інших.

Водночас вчені зазначають, що дослідження стало "хорошою новиною" для чоловіків з вусами, але, на жаль, не з бородою. Дослідження показує, що бородатий чоловік приваблює лише менше чверті жінок — близько 23%.

Раніше стало відомо, що за результатами Британського національного дослідження сексуальних настроїв і стилю життя, релігійні люди віком від 18 до 59 років зазвичай частіше насолоджуються одне одним у спальні.

Дослідження британських учених: як обійматися так, аби отримувати максимум задоволення

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