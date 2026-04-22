Вуса, що "живуть власним життям”: політик став зіркою Мережі завдяки незвичній зовнішності (фото)

Користувачів Мережі шокували епічні вуса чиновника з Туреччини

Новопризначений голова районного осередку партії «Хузур» в турецькому місті Карлиова Орхан Авджі став справжньою світовою інтернет-сенсацією завдяки своїм розкішним вусам. Користувачі соціальних мереж почали масово поширювати його офіційне фото, жартуючи, що ця гігантська рослинність на обличчі чиновника вже живе власним життям.

Про несподівану популярність місцевого держслужбовця та реакцію здивованих коментаторів пише Daily Star.

Uолова районного осередку партії «Хузур» в турецькому місті Карлиова Орхан Авджі / © Instagram

Вуса, які затьмарили кар’єру

Орхан Авджі має чималий досвід на державній службі, адже раніше він два терміни обіймав посаду голови місцевого села. Проте після його призначення керівником осередку партії «Хузур» офіційний портрет політика викликав у Мережі справжній фурор. Люди миттєво забули про його професійні здобутки і звернули увагу винятково на епічну зовнішність.

Світлина зібрала тисячі поширень, а деякі найуважніші коментатори навіть стверджували, що у густих хащах на обличчі Орхана можна розгледіти приховані очі та ніс. За словами користувачів, ці вуса настільки великі й складні, що перетворилися на окреме самостійне обличчя, де вуса буквально виростили людину, а не навпаки.

Портрет Орхана Авджі викликав у Мережі справжній фурор / © Instagram

«Фінальний бос» та Фредді Мерк’юрі

Особливий ажіотаж фотографія викликала в Instagram, де люди висловлювали водночас захоплення та стурбованість щоденною рутиною політика. Зокрема, підписники співчували чиновнику, припускаючи, що кожне приймання їжі перетворюється для нього на справжнє випробування. Інші ж зізнавалися, що відчувають потужну ауру турка, жартома називаючи його турецьким фінальним босом.

Крім того, шанувальники знайшли старі фотографії політика в молодості, які викликали ще більше здивування. Коментатори зауважили, що раніше чиновник виглядав як дивна суміш колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та легендарного фронтмена гурту Queen Фредді Мерк’юрі.

Орхан Авджі у молодості / © Instagram

У підсумку журналісти констатували, що поки більшість політиків роками нарощують свою виборчу базу, Орхан Авджі довів, що відрощування епічних вусів є набагато швидшим шляхом до міжнародного визнання.

