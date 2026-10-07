Вважала себе надто молодою для раку: після цих симптомів у жінки виявили величезну пухлину

Симптоми раку яєчників: історія 39-річної британки / © Credits

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39-річна британка Саллі-Енн Гокінс тривалий час не пов’язувала зміни у своєму самопочутті з онкологічним захворюванням. Спочатку її стан пояснювали харчовим отруєнням, однак згодом жінка дізналася, що має рак яєчників.

Про це повідомило видання Mirror.

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Саллі-Енн із Портсмута розповіла, що проблеми зі здоров’ям почалися у квітні 2024 року. Її живіт сильно здувся — настільки, що знайомі навіть запитували, чи не вагітна вона. Сама жінка спочатку вважала, що просто набрала вагу.

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Згодом до здуття додалися біль у ділянці таза та часті позиви до туалету — іноді їй доводилося ходити туди кожні 15 хвилин. Переломним став випадок у ванній, куди Саллі-Енн пішла, намагаючись полегшити біль.

Її стан раптово різко погіршився. Жінка почала кричати про допомогу, її мучив сильний біль, а будь-який рух спричиняв блювання. Як з’ясувалося пізніше, пухлина лопнула.

Саллі-Енн терміново доправили до лікарні. Комп’ютерна томографія показала, що правий яєчник перекрутився, а на ньому було утворення розміром із грейпфрут. Подальші обстеження підтвердили рак яєчників.

«Я ледве могла це осягнути. Це був момент повного шоку», — згадала вона.

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За словами жінки, раніше вона навіть не припускала такого діагнозу. Лише згодом Саллі-Енн зрозуміла, що мала чотири основні симптоми, на які варто було звернути увагу.

Через тиждень після госпіталізації британці видалили правий яєчник, а також провели процедуру для видалення залишків пухлини. За її словами, лікарі попередили про 75-відсоткову ймовірність повернення пухлини.

Саллі-Енн та її партнер Енді не планували мати дітей, тому вона вирішила видалити й другий яєчник. Під час операції лікарі виявили ще одну пухлину.

Тепер жінка проходить контрольні обстеження кожні шість місяців і розповідає про пережите, щоб інші не ігнорували зміни у своєму організмі.

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Вона закликає пам’ятати про абревіатуру BEAT, яка об’єднує чотири можливі симптоми раку яєчників: здуття живота, труднощі з харчуванням, біль у животі та зміни, пов’язані з відвідуванням туалету.

Саллі-Енн також наголошує, що молодший вік не повинен бути причиною відкладати перевірку симптомів. Сама вона тепер шкодує, що раніше не приділила більше уваги сигналам свого організму.

«Озираючись назад, я шкодую, що не прислухалася більше до свого тіла. Продовжуйте рухатися вперед — ви знаєте своє тіло», — сказала вона.

Історія Саллі-Енн з’явилася на тлі даних про зростання захворюваності на деякі види раку серед молодших людей. За інформацією Всесвітнього фонду дослідження раку (WCRF), у жінок віком до 50 років показник захворюваності на рак матки зріс із 1,8 випадку на 100 тисяч 2001 року до 3,9 випадку 2023 року.

Cancer Research UK також повідомляла, що від початку 1990-х років до 2019 року загальний рівень захворюваності на рак серед британців віком від 25 до 49 років зріс на 24%.

Нагадаємо, 37-річна мати трьох дітей Лідія Саутем протягом кількох місяців 10 разів зверталася до медиків зі скаргами на рясні менструації, здуття, біль у животі та ущільнення, що прощупувалися. Тривалий час її симптоми помилково пояснювали наявністю грижі. Однак згодом Лідії виявили низькодиференційовану серозну карциному яєчників 4-ї стадії.

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