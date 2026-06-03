"Ви будете в шоці": кінолог розповів, як правильно відучити собаку тягнути повідець

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Багатьом власникам собак знайома проблема, коли пес сильно та наполегливо тягне за повідець, змушуючи нас іти туди, куди він хоче. Це спричиняє дискомфорт, а у власників виникає враження, що це собака з ними гуляє, а не навпаки. Кінолог розповів, як відучити собаку тягнути повідець.

Про це розповів зоопсихолог та кінолог Віталій Новик.

Як відучити собаку тягнути повідець

Зоопсихолог продемонстрував приклад, коли ані повідець, ані електронашийник, чи інші гаджети не допомагають відучити собаку тягнути за повідець свого господаря. Якщо собака не реагує на вашу зупинку, команду чи зусилля піти в інший бік з повідцем, варто краще підготуватися та відучити собаку від цієї звички.

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«Собака тягне вас, по-перше, тому що він вас не поважає та не сприймає як лідера. Ви не робили йому зауважень, і не мали на це повноважень. У собаки дуже багато збудників, з якими ви не попрацювали», — розповідає зоопсихолог.

Собака тягне вас до своїх збудників. Аби стати для собаки лідером і змусити його слухати ваші команди, потрібно розпочати привчати його до кордонів ще удома. Коли пес до вас лізе, вимагає уваги чи робить щось іще, що порушує ваші кордони, — навчіть собаку розуміти слово «ні».

«Коли ви сварите собаку і кажете їй слово „ні“, ви вибудовуєте з ним відносини „старшого у зграї“. Саме тоді команда „ні“ почне працювати», — пояснює Віталій Новик.

Тоді, коли наступного разу собака почне тягнути повідець, а ви скажете «не можна», тварина одразу припинить так робити. Ви станете для неї авторитетом.

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Якщо собака тягне вас до збудника, а ви її за це хвалили, варто змінити комунікацію. Робіть собаці зауваження, якщо він не слухає ваших команд.

«Якщо ви привчите собаку ходити по 20 разів туди-сюди через „ні, пішли“, пес не буде вас тягти до подразників на вулиці», — підсумував кінолог.

Поради для виховання собак — останні новини:

Нагадаємо, що за даними експертів організації Dogs Trust, утримання собаки вимагає значного часу, терпіння та готовності змінювати свій спосіб життя. Перш ніж заводити улюбленця, фахівці закликають чесно оцінити власні можливості та виділяють п’ять головних причин, чому людина може бути не готовою до такого кроку.

За даними PDSA, собакам потрібно 1–2 години щоденної фізичної та ментальної активності. Крім того, тварина ускладнює спонтанні подорожі, адже її не можна надовго залишати наодинці, а графік доведеться підлаштовувати під її потреби.

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Адаптація, привчання до туалету та дресирування потребують часу й інколи допомоги кінолога, а сама відповідальність за собаку триватиме багато років.

Якщо вдома вже є улюбленець, наприклад, кішка, їхнє знайомство має бути поступовим — через розділення за запахами та контрольовані короткі зустрічі.

Зважаючи на ці чинники, майбутньому власнику важливо заздалегідь збалансувати свої плани, щоб забезпечити тварині комфортне та щасливе життя.

Також власникам собак радять уважніше придивлятися до поведінки своїх улюбленців, адже навіть неочевидні сигнали можуть свідчити про стрес або пригнічений стан.

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Зокрема, популярний жест турботи — обійми — кінолог Філіп Легуд називає потенційним джерелом дискомфорту для багатьох тварин через обмеження рухів. Про те, що собаці ніяково, свідчать напружена постава, притиснуті вуха, облизування губ або піднята лапа.

Натомість про безпеку та задоволення тварини сигналізують розслаблене тіло, вільні рухи, виляння хвостом та спокійний вираз морди з відкритим ротом.

Для точної оцінки стану улюбленця ветеринари радять застосовувати тест PEEP, який аналізує чотири параметри: поставу — напруженість, тремтіння, очі — напружений погляд, розширені зіниці, вуха — чи притиснуті вони назад, та поведінку — спроби сховатися, завмерти чи втекти.

Якщо поведінка собаки викликає занепокоєння, господарям рекомендують якнайшвидше звернутися за порадою до кваліфікованого ветеринара.

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