Ви будете здивовані: сім речей із ресторанів, які гості потайки забирають із собою

Що гості крадуть із ресторанів / © pexels.com

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Ресторатори розповідають про досить дивні випадки: відвідувачі можуть забрати із собою предмети інтер’єру, посуд або навіть елементи декору. Причому далеко не завжди йдеться про дорогі речі. Деякі предмети приваблюють людей незвичайним дизайном, інші просто легко непомітно покласти в сумку.

Ось 7 речей, які гості ресторанів можуть забирати із собою.

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Настільні лампи

Здається, що винести ресторанну лампу практично неможливо, проте це не зупиняє деяких відвідувачів. Найбільше ризикують невеликі світильники, які стоять безпосередньо на столах.

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Особливо привабливими для гостей стають оригінальні моделі, які складно знайти у звичайних магазинах. Відомі навіть випадки, коли з території ресторанів зникали вуличні ліхтарі.

Серветки та аксесуари до них

Звичайна серветка може здаватися незначною дрібницею, однак у ресторанах використовують текстиль, який коштує чималих грошей.

Гості забирають не лише самі серветки, а й кільця для них та спеціальні серветниці. Особливо часто це трапляється у закладах, де використовують незвичайний або дорогий текстиль.

За словами британського шеф-кухаря Джеймі Олівера, у його ресторанах свого часу щомісяця зникали тисячі серветок.

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Декоративні свічки

Свічка на столі створює затишну атмосферу, але для деяких гостей вона може перетворитися на своєрідний сувенір.

Невеликі декоративні свічки легко покласти до сумки, тому персоналу не завжди вдається помітити момент, коли вони зникають. Траплялися навіть курйозні ситуації, коли відвідувачі намагалися забрати із собою запалені свічки.

Іноді з ресторанів зникають також ароматичні дифузори або їхній вміст.

Винні та коктейльні келихи

Незвичайний посуд — ще одна категорія ресторанних предметів, яка приваблює гостей.

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Оригінальна форма, незвичний дизайн або логотип закладу можуть зробити келих бажаним сувеніром. Деякі відвідувачі просто виходять із ресторану, тримаючи його в руках, інші намагаються непомітно сховати посуд у сумці.

Саме тому в ресторанах нерідко доводиться регулярно поповнювати запаси келихів.

Ножі для стейків

Якісний ніж для стейка може коштувати значно дорожче за звичайні столові прибори. До того ж ресторанний інвентар часто має незвичайний дизайн, що робить його привабливим для любителів оригінальних речей.

За словами рестораторів, такі ножі регулярно зникають зі столів. Для закладу це означає не лише фінансові витрати, а й необхідність постійно контролювати кількість столових приборів.

Маленькі ложечки

Невеликі ложки для кави або еспресо теж можуть стати «здобиччю» відвідувачів.

Їхній головний плюс для тих, хто вирішує забрати предмет із собою, — компактний розмір. Особливо привабливими можуть бути ложечки з гравіюванням, незвичайним дизайном або дорогого матеріалу.

Через невеликі розміри такий предмет легко непомітно покласти до кишені чи сумки.

Незвичайний декор

Найдивніші історії пов’язані з предметами, які взагалі складно назвати звичайними ресторанними речами.

Відвідувачі іноді забирають декоративні елементи, антикварний посуд, предмети мистецтва та інші деталі інтер’єру. Один із найбільш курйозних випадків стався в лаунжі в Індіанаполісі, звідки зникла таксидермічна лисиця на ім’я Вінстон.

Заклад навіть оголосив винагороду за інформацію про зниклу тварину. Згодом лисицю повернули — анонімно та без пошкоджень. До ресторану її доставили через Uber.

Чому гості забирають речі з ресторанів

Причини такої поведінки можуть бути різними. Комусь подобається дизайн предмета, хтось хоче залишити собі незвичайний сувенір із закладу, а дехто може сприймати невелику річ як «дрібницю», яка нібито не завдасть ресторану серйозної шкоди.

Проте для самого бізнесу регулярне зникнення навіть недорогих предметів перетворюється на додаткові витрати. А якщо йдеться про унікальний декор, його втрата може бути набагато серйознішою проблемою, адже знайти точну заміну іноді практично неможливо.

Тож наступного разу, коли вам захочеться забрати із ресторану симпатичну серветку, келих або свічку, краще спочатку запитайте дозволу. Можливо, заклад без проблем продасть або подарує такий предмет — і тоді він стане сувеніром без неприємних наслідків.

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