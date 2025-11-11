Ви можете заробити 600 доларів, якщо пізно засинаєте: вчені розповіли як саме

Сон / © Credits

Реклама

Люди, які звикли лягати спати після опівночі («сови»), мають можливість взяти участь у новому дослідженні та заробити до $600. Відділ розладів сну та циркадного циклу в лікарні Brigham and Women’s (Бостон, США), що співпрацює з Гарвардською медичною школою, набирає учасників для вивчення впливу графіка сну на здоров’я.

Про це пише Newsweek.

Хто може взяти участь?

Для участі в дослідженні, яке має на меті краще зрозуміти, як снодійний препарат може допомогти людям, які мають проблеми із засинанням до півночі, потрібні:

Реклама

Дорослі віком від 18 до 65 років.

Особи, які зазвичай лягають спати після опівночі.

Некурці.

Як проходитиме дослідження?

Процес включає кілька етапів:

Скринінг: три-чотиритижневий процес відбору. Моніторинг: щонайменше 35 днів використання снодійних препаратів вдома та щоденне ведення обліку. Відстеження: детальне відстеження сну, контроль прийому ліків та періодичні консультації з дослідниками.

Лікарня Brigham and Women’s має майже сторічну історію передових досліджень у галузі сну. Саме тут у 1929 році вперше відкрили ділянку мозку, яка регулює час сну, відому як «головний годинник» організму. Пізніше вчені лікарні виявили, як світло може впливати на внутрішній годинник людини.

Актуальність проблеми сну в США

Дослідження підкреслює важливість достатнього сну, рекомендовано 7 і більше годин на добу. Оскільки статистика CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань) показує, що значна частина дорослих американців має проблеми зі сном:

33,2% дорослих у 2020 році спали менше 7 годин на добу.

14,5% мали проблеми із засинанням більшість днів або щодня.

Лише 25% дорослих у 2024 році повністю погоджувалися з твердженням, що вони висипаються щодня.

Достатній сон є ключовим для здоров’я, знижуючи ризик хронічних захворювань (діабет 2 типу, хвороби серця) та покращуючи емоційне благополуччя.

Реклама

Нагадаємо, синдром хронічної втоми (CFS) або міалгічний енцефаломієліт (ME) — це стан, який характеризується постійною втомою, що не минає навіть після відпочинку. Про це розповіло видання Health Line. CFS не можна пояснити іншими захворюваннями, і його причини досі повністю не вивчені.

Якщо вам важко заснути або ви страждаєте від хронічних проблем із травленням, додавання ківі до щоденного раціону може стати простим, але ефективним рішенням. Йдеться про звичайний ківі — скромний фрукт із потужними властивостями, який часто недооцінюють.