Ви на порозі розлучення: які сигнали можуть свідчити про кризу у стосунках

Є сім неочевидних фінансових ознак, які свідчать про те, що ваш шлюб «тріщить по швах».

Катерина Сердюк
Розлучення

Розлучення / © pexels.com

Розрив у парі зазвичай відбувається не раптово — перші зміни часто проявляються у фінансах. Так, ще до емоційного дистанціювання партнери можуть почати «розходитися» у грошах: з’являється непрозорість, змінюються витрати й поведінка з бюджетом.

Про це пише Daily Mail.

Які сигнали можуть свідчити про те, що ви розлучитеся

Серед ключових ознак:

  1. Нерегулярні внески у спільний бюджет — ерекази на спільний рахунок зменшуються або затримуються без зрозумілих причин.

  2. Раптове скорочення витрат — дин із партнерів починає наполягати на економії без об’єктивної фінансової необхідності.

  3. Ухиляння від розмов про доходи — відповіді стають розмитими, а деталі щодо зарплати чи бонусів — незрозумілими.

  4. Поява прихованих боргів — нові кредити, платежі чи кредитні картки, про які ви не знали.

  5. Виключення з фінансових рішень — доступ до рахунків обмежується, а важливі рішення ухвалюються без вас.

  6. Зміна моделей витрат — з’являються незрозумілі покупки або часті зняття готівки.

  7. Небажання планувати майбутнє. Партнер уникає обговорень витрат на відпустки чи великі покупки.

Фахівці наголошують: одна ознака не є вироком, однак повторювані патерни можуть свідчити про глибші зміни у стосунках. У такому разі варто відкрито обговорити фінанси та уважніше поставитися до спільного бюджету.

Як ми писали, під час розлучення не все майно підлягає поділу — закон чітко визначає категорії особистої власності, яка залишається за одним із подружжя. Загальне правило таке: усе, що придбане у шлюбі, вважається спільним, однак є винятки.

До майна, яке не ділиться, належать:

  • набуте до шлюбу — усе, що було у власності до офіційної реєстрації.

  • подарунки та спадщина — навіть якщо отримані під час шлюбу.

  • придбане за особисті кошти одного з подружжя.

  • речі індивідуального користування — одяг, особисті предмети тощо.

  • премії, нагороди та страхові виплати, отримані за особисті заслуги.

  • приватизоване житло, оформлене на одного з подружжя.

Водночас до спільного майна зазвичай належать доходи, нерухомість, авто, заощадження та навіть бізнес, якщо вони були набуті під час шлюбу.

