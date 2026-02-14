Що можна зробити зі старої мийки / © pexels.com

З цієї простої речі можна зробити компактну дров’яну піч, яка стане незамінною для теплих вечорів на вулиці або приготування ароматних страв на відкритому вогні.

Все, що потрібно — трохи цементу, фантазії та готовність до творчого процесу. І найприємніше: активна збірка займе менше години (не враховуючи час на висихання). Але одразу попереджаємо — ця піч розрахована виключно для зовнішнього використання! Для обігріву будинку вона категорично не підходить.

Підготовка та безпека

Перш ніж братися до справи, подбайте про себе: обов’язково надягніть захисні окуляри, маску та рукавички. Очистіть мийку від бруду і переверніть її догори дном. За допомогою болгарки виріжте зверху круглий отвір для конфорки, а збоку — прямокутний для дров.

Процес створення печі

Готуємо форму з пінопласту: виріжте кільця за розміром конфорки і складіть їх у циліндр, скріпивши шпажками. Також зробіть форму для майбутньої топки. Приготуйте густий цементний розчин (1 частина цементу до 4 частин піску, консистенція густої сметани). Встановіть пінопластові форми всередині мийки та заповніть простір навколо розчином. На завершальному етапі покладіть колосник. Щоб отвір залишався наскрізним, засипте пінопластову форму піском і накрийте зверху заглушками. Обкладіть конструкцію цементом, розрівняйте поверхню та прикрасьте зверху цеглою для краси та додаткової функціональності.

Залиште піч сохнути на 2–3 дні, потім обережно приберіть пінопласт — і ваша стильна та практична вулична піч готова!