Ви ніколи не здогадаєтесь, чим котики верби відрізняються від справжніх квітів

Чи вербові котики — це квіти

Реклама

Вони з’являються на вербах — дводомних деревах, де існують окремо чоловічі та жіночі особини. Тож і суцвіття, що формуються на них, теж бувають чоловічими або жіночими.

Про це розповіла доцентка кафедри агрономії, біології та екології Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко.

Вербові котики — це справжні квіти

За словами науковиці, ботаніки класифікують квітки верби як «голі» — вони не мають оцвітини, тобто ні зелених листочків біля основи, ні пелюсток. На ранніх стадіях сережки щільно закриті, і саме тоді вони нагадують пухнастих котиків.

Реклама

Чоловічі та жіночі сережки: у чому різниця

Чоловічі квітки верби, залежно від виду, можуть містити від 2 до 12 тичинок. Кожна тичинка розташована під маленькою пухнастою лусочкою та має один або два нектарники, що приваблюють комах для запилення. Жіночі квітки містять одну маточку — орган, який приймає пилок, а також нектарник. Коли потеплішає, сережки поступово розкриваються, і ці частини квіток стають добре помітними, розкриваючи всю красу вербового цвітіння.