Ви роками даремно викидали продукти: головний міф про термін придатності, у який досі вірять мільйони

Термін придатності продуктів / © pexels.com

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Здається, що дата на пакованні — остаточний вирок. Насправді ж це один із найпоширеніших міфів про харчові продукти, через який люди щороку втрачають чимало грошей і створюють тонни зайвих харчових відходів. Експерти наголошують: найчастіше дата на пакованні говорить не про безпечність продукту, а про його найкращу якість.

Що насправді означає термін придатності

Не всі написи на пакованні мають однакове значення. У різних країнах можна зустріти позначки на кшталт «краще спожити до», «вжити до» або «продати до». Найчастіше вони вказують на період, протягом якого виробник гарантує оптимальний смак, аромат і текстуру продукту, а не момент, коли він миттєво стає небезпечним.

Саме через неправильне тлумачення цих дат люди часто позбуваються продуктів, які ще цілком придатні до споживання.

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Чому не варто орієнтуватися лише на дату

Дата на пакованні — це лише один із критеріїв. Набагато важливіше оцінити стан самого продукту.

Варто негайно викинути їжу, якщо:

з’явилася пліснява;

продукт має неприємний або незвичний запах;

змінилися колір чи консистенція;

упаковка пошкоджена, роздута або порушена її герметичність.

Якщо ж продукт має гарний вигляд, пахне і зберігався відповідно до рекомендацій виробника, він нерідко може залишатися придатним навіть після зазначеної дати. Водночас це правило не стосується всіх категорій продуктів.

Які продукти потребують особливої обережності

Не варто експериментувати зі швидкопсувними продуктами, такими як:

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свіже м’ясо;

риба та морепродукти;

готові страви;

продукти, які тривалий час зберігалися без холодильника.

Такі продукти можуть становити небезпеку навіть тоді, коли зовні здаються нормальними. Патогенні бактерії не завжди змінюють запах або смак їжі, тому у випадку сумнівів краще не ризикувати здоров’ям.

А як щодо молока, круп і макаронів

Деякі продукти мають значно довший строк фактичного зберігання.

Наприклад:

сухі макарони, рис, цукор та сіль можуть зберігатися дуже довго за умови сухого місця;

консерви часто залишаються безпечними після дати на пакованні, якщо банка не має слідів іржі, здуття чи пошкоджень;

молоко зазвичай варто оцінювати за запахом і смаком, хоча після відкриття паковання воно псується значно швидше незалежно від зазначеної дати.

Як не викидати продукти даремно

Щоб скоротити харчові відходи та заощадити гроші:

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дотримуйтеся умов зберігання;

використовуйте продукти за принципом «першим купив — першим використав»;

не покладайтеся лише на дату на пакованні;

завжди перевіряйте зовнішній вигляд, запах і стан упаковки.

Такий підхід допоможе не лише уникнути зайвих витрат, а й більш відповідально ставитися до споживання продуктів.

FAQ

Чи можна їсти продукти після закінчення терміну придатності?

Найчастіше так, якщо йдеться про продукти тривалого зберігання, вони правильно зберігалися та не мають ознак псування. Водночас м’ясо, рибу, готові страви та інші швидкопсувні продукти після закінчення рекомендованого строку споживання краще не вживати.

Як зрозуміти, що продукт зіпсувався?

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Найпоширеніші ознаки — поява плісняви, неприємного запаху, зміна кольору, смаку або консистенції, а також здута чи пошкоджене паковання. Якщо є хоча б один із цих симптомів, продукт слід викинути, навіть якщо термін придатності ще не минув.

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