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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
2 хв

«Ви ще такого не бачили»: чоловік пофарбував у рожевий свій будинок в селі (відео)

Випадкова поїздка через село обернулася несподіваною знахідкою: жінка побачила повністю рожеву садибу.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Рожева хата в селі

Рожева хата в селі / © Instagram

У мережі набирає популярності відео з незвичайною сільською садибою в Казахстані, власник якої пофарбував її в рожевий колір.

Рожевий будинок посеред села

Жінка випадково натрапила на незвичну садибу, коли їхала через село. Серед будинків вона раптом побачила двір, повністю оформлений у яскраво-рожевому кольорі.

Побачене її настільки вразило, що вона вирішила записати відео й поділитися враженнями.

«Їду собі, оглядаюся навколо і раптом… Побачила рожевий будиночок, рожеві ворота. Як гарно! Навіть людина в рожевій футболці. Взагалі супер!» — сказала жінка.

Судячи з кадрів, господар садиби вирішив оформити в одному кольорі весь екстер’єр. Рожевими стали стіни будинку, фронтон, ворота та паркан. У результаті звичайний сільський двір перетворився на яскравий артоб’єкт у стилі барбікор.

© Instagram

Господар підтримав стиль

Власник будинку подбав не лише про колір садиби, а й про власний образ. На відео він з’явився у червоно-рожевій футболці, що вдало доповнила незвичайний вигляд двору.

Авторка ролика згодом зізналася, що щоразу звертає увагу на цю садибу, коли проїжджає повз неї.

«Щоразу, проїжджаючи повз цей рожевий будинок, я переконуюся в тому, що на життя можна дивитися крізь рожеві окуляри, бо життя — прекрасне», — сказала вона.

Як відреагували користувачі

Відео швидко поширилося в соцмережах і зібрало тисячі переглядів. Користувачі активно обговорюють незвичайний вибір господаря: одні захоплюються яскравою садибою, інші ставляться до неї з іронією.

«Ще такого не бачили», — пишуть у коментарях.

Дехто припускає, що господар просто вирішив додати барв у повсякденне життя:

«Це, мабуть, такий метод боротьби з осінньою депресією», — жартує одна з користувачок.

Інші коментатори поставилися до задуму скептично й припустили, що чоловікові просто «нема чим зайнятися».

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