Ви точно чули це слово, але навряд чи знаєте його справжнє значення: що таке "очкур"

Що означає слово "очкур" / © pexels.com

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Одним із таких слів є «очкур». Хоча сучасній людині воно може здатися незнайомим, ще кілька століть тому без очкура не обходився майже жоден козак. Про нього розповіли на YouTube-каналі «Живе минуле».

Що таке очкур

Очкур — це спеціальний шнурок, тасьма або ремінець, який протягували у верхній край штанів чи шароварів, щоб стягнути їх на поясі. До появи звичних ременів і гумок саме він допомагав надійно тримати одяг на талії.

Найчастіше очкур асоціюють із широкими козацькими шароварами. Завдяки йому одяг можна було швидко затягнути або, навпаки, послабити, що було дуже практично у повсякденному житті.

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Походження слова «очкур»

Лінгвісти вважають, що слово має тюркське походження. Воно походить від кримськотатарського та турецького uçkur, яке означає пояс, зав’язку або шнур для підперізування. В українську мову цей термін потрапив завдяки багатовіковим контактам із тюркськими народами та згодом став невід’ємною частиною лексики, пов’язаної з традиційним одягом.

У словниках також можна зустріти інші форми цього слова — «учкур» та «бочкур», які вважаються історичними або діалектними варіантами.

Чому слово збереглося до наших днів

Хоча сьогодні очкур майже не використовується за своїм прямим призначенням, слово не зникло з української мови. Його можна зустріти:

у класичній українській літературі;

в етнографічних дослідженнях;

у музеях народного побуту;

у творах про козаків та українську історію.

Саме тому знання значення цього слова допомагає краще розуміти старовинні тексти та історичні джерела.

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Фразеологізми зі словом «очкур»

Слово залишило слід не лише в історії одягу, а й в українській фразеології.

Найвідоміший вислів — «затягнути очкур». Його значення близьке до знайомого всім фразеологізму «затягнути пасок» — почати економити, скоротити витрати або жити більш ощадливо.

Також існують менш поширені вислови:

«всипати приску за очкур» — завдати комусь неприємностей;

«як очкур на шию» — абсолютно непотрібно або зовсім не до речі.

Чому варто пам’ятати такі слова

Архаїзми є важливою частиною української мовної спадщини. Вони допомагають не лише краще розуміти літературні твори та історичні документи, а й відкривають цікаві сторінки розвитку української мови. Саме такі слова, як «очкур», нагадують про побут наших предків, козацькі традиції та багатовікові культурні зв’язки України з іншими народами.

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FAQ

Що означає слово «очкур»?

Очкур — це шнурок, тасьма або ремінець, який протягували у верхній край штанів чи шароварів, щоб затягнути їх на поясі. У минулому він виконував ту саму функцію, що сьогодні ремінь або еластична гумка.

Звідки походить слово «очкур»?

Слово має тюркське походження. Воно походить від кримськотатарського та турецького uçkur, що означає пояс або шнур для підперізування. До української мови цей термін потрапив ще в давнину й міцно закріпився в лексиці, пов’язаній із традиційним одягом.

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