Ви точно цього не знали: що насправді означає фіолетовий USB-порт

Що означає фіолетовий USB порт / © unsplash.com

Реклама

Один із найменш поширених — фіолетовий. І саме він найчастіше викликає запитання: що він означає і чи відрізняється від звичайних USB-портів? Розібралися в BGR.

Фіолетовий USB-порт: два можливі значення

Фіолетовий USB-порт не має єдиного офіційного стандарту, тому його значення залежить від виробника пристрою. Найчастіше він може означати одне з двох.

USB 3.1 (високошвидкісний порт)

У багатьох випадках фіолетовий колір позначає підтримку USB 3.1 — стандарту, який забезпечує:

Реклама

швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с;

значно швидшу роботу з великими файлами;

ефективніше підключення зовнішніх накопичувачів і периферії.

Такий порт підходить для завдань, де важлива швидкість — наприклад, передача відео у високій роздільній здатності або робота з великими архівами.

Пропрієтарна швидка зарядка (Huawei SuperCharge)

У деяких пристроях фіолетовий USB-порт використовується для позначення фірмової технології швидкої зарядки Huawei SuperCharge.

Особливості такого порту:

підтримка підвищеної потужності зарядки;

робота лише з сумісними пристроями Huawei;

швидше заряджання смартфонів порівняно зі звичайними USB-портами.

Чому не варто довіряти кольору на 100%

Попри зручність кольорового кодування, USB-порти не мають єдиного глобального стандарту. Це означає:

Реклама

один і той самий колір може означати різні функції у різних виробників;

фіолетовий порт на ноутбуці й материнській платі можуть працювати по-різному;

іноді колір використовується лише як дизайнерське або маркетингове рішення.

Тому експерти радять завжди перевіряти технічні характеристики пристрою, а не покладатися лише на колір.

Як зрозуміти, що вміє ваш USB-порт

Щоб точно визначити можливості порту, зверніть увагу на:

маркування поруч із роз’ємом (наприклад, SS, 10 Gbps);

документацію до ноутбука або материнської плати;

офіційні характеристики виробника.

Фіолетовий USB-порт — це не універсальний стандарт, а лише умовний індикатор. Найчастіше він означає або USB 3.1 із високою швидкістю передачі даних, або підтримку швидкої зарядки Huawei SuperCharge. Але через відсутність єдиного стандарту колір не можна вважати точним технічним маркером.

FAQ

Що означає фіолетовий USB-порт на ноутбуці?

Реклама

Найчастіше це USB 3.1 або порт із підтримкою швидкої зарядки, але точне значення залежить від виробника пристрою.

Чи всі фіолетові USB-порти однакові?

Ні. Один може бути швидкісним USB 3.1, інший — спеціальним портом для зарядки (наприклад, Huawei SuperCharge).

Чи можна визначити швидкість USB-порту за кольором?

Реклама

Ні, колір не є офіційним стандартом. Щоб дізнатися швидкість, потрібно перевіряти технічні характеристики пристрою.

Новини партнерів