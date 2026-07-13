Ви торкаєтеся їх щодня: експерти пояснили, після чого обов’язково мити руки

Миття рук / © pixabay.com

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Більшість людей миє руки після відвідування туалету або перед їжею. Однак експерти у сфері охорони здоров’я попереджають, що одні з найбільш забруднених мікробами поверхонь — це речі, до яких ми торкаємося щодня, часто навіть не замислюючись про це.

Детальніше розповідає UNILAD.

Платіжні термінали

За словами фахівців, одними з головних джерел поширення інфекцій є клавіатури платіжних терміналів у магазинах, супермаркетах і кафе. Вони щодня контактують із великою кількістю людей.

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Мікробіолог Джейсон Тетро пояснив, що під час введення PIN-коду людина натискає на клавіші з достатньою силою, через що на руках може залишатися значна кількість мікроорганізмів.

За його словами, через те, що одним терміналом користуються сотні людей, достатньо щоб хтось не помив руки або зробив це неналежним чином і мікроби можуть потрапити до наступного користувача.

Тетро зазначив, що через такі поверхні можуть передаватися віруси грипу, COVID-19, а також бактерії сальмонели, якщо людина перед цим торкалася сирого м’яса.

Ручки продуктових візків

Ще однією поверхнею, яку часто недооцінюють, експерти назвали ручки продуктових візків.

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За словами Тетро, покупці зазвичай зосереджені на виборі товарів і не звертають уваги на те, до чого торкаються руками. Через це вони можуть легко перенести мікроорганізми на обличчя, що підвищує ризик застуди або болю в горлі.

Мобільний телефон

Третім предметом у списку став смартфон.

Докторка Рао зазначила, що телефони накопичують бактерії та віруси практично з усіх місць, які людина відвідує протягом дня — від магазинів і ванних кімнат до літаків та спортзалів.

Вона рекомендує дезінфікувати руки перед користуванням телефоном, а сам пристрій очищати кілька разів на тиждень, щоб знизити ризик зараження.

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Як правильно користуватися антисептиком

Тетро додав, що якщо немає можливості вимити руки з милом, ефективною альтернативою може бути антисептик на основі етилового спирту.

Водночас він наголосив, що засіб має залишатися на руках приблизно 15 секунд після нанесення. Багато людей припускаються помилки, витираючи руки майже одразу, через що антисептик не встигає подіяти.

За словами мікробіолога, коли люди не можуть зрозуміти, де підхопили застуду, відповідь часто лежить на поверхні.

«Ви користувалися клавіатурою для введення PIN-коду? Ви торкалися обличчя після цього?» — зазначив він.

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