Ви їх не вимовите: 3 найдовші слова української мови

Українська мова / © УНІАН

Реклама

В українській мові є слова, вимовити які — справжній виклик. Одне з них має 31 літеру і занесене до Книги рекордів України. Але є й довші слова.

Про це пише «Радіо Трек».

До Книги рекордів України офіційно внесено найдовше слово, яке складається з 31 літери. Це складний медичний термін: «рентгеноелектрокардіографічного».

Реклама

Він стосується медичної сфери і описує процес рентгенологічного дослідження електричної активності серця. Вимовити його правильно з першого разу вдається небагатьом.

Проте медичний термін — не єдиний гігант. У професійній лексиці, особливо в хімії, існують ще довші назви.

«Дихлордифенілтрихлорметилметан» (30 літер). Це слово лише на одну літеру коротше за рекордсмена. За цією складною назвою ховається хімічна речовина, більш відома людству як ДДТ, або просто «дуст» — інсектицид, який колись активно використовували для боротьби зі шкідниками.

«А-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота» (38 літер з дефісами). Це рідкісна хімічна назва, яка вживається переважно у вузькопрофільних наукових джерелах і є абсолютним рекордсменом за загальною довжиною.

Реклама

Найдовша абревіатура в Україні

Окрім слів, в українській мові є й абревіатура-рекордсмен. Вона складається з 11 літер — ЦНДІІТЕДМТП.

Розшифровується цей «монстр» так: Центральний науково-дослідний інститут інформації й техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання.

Нагадаємо, мовознавці вже не перший рік дискутують щодо правильного відповідника слова «підодіяльник». Частина фахівців наполягає, що цей варіант є суржиком, адже в українській мові є «ковдра», а не «одіяло», тож коректним слід вважати слово «підковдра». Існує й давній український варіант — «наволока».

Водночас деякі словники містять слово «одіяло», що породжує суперечки навколо допустимості «підодіяльника». Попри це, більшість сучасних мовних рекомендацій радять уживати саме «підковдра» як нормативний варіант.