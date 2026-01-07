- Дата публікації
Ви здивуєтеся, як довго кішки пам’ятають своїх господарів — думка експертів
Фахівці зазначають: кішки запам’ятовують не лише зовнішність свого господаря. У їхній пам’яті міцно закарбовуються домашня атмосфера, знайомі запахи, звуки та щоденні ритуали, які створюють відчуття стабільності й безпеки.
Дослідження Орхуського університету підтвердило: більшість домашніх котів здатні надовго зберігати спогади про події, особливо ті, що пов’язані з конкретними місцями та людьми.
Що кажуть експерти
Джейн Девідсон, ветеринарна технікиня з Великої Британії, пояснює: котяча пам’ять ґрунтується не стільки на емоціях, скільки на зв’язку з навколишнім середовищем і щоденним укладом життя. За її словами, кішки сприймають господаря як невід’ємну частину власного безпечного простору.
"Кішки не схильні легко забувати своїх господарів, особливо якщо між ними був міцний і стабільний зв’язок. За моїми спостереженнями, улюбленці можуть пам’ятати людину місяцями й навіть роками — передусім тоді, коли отримували турботу, любов і жили за чітким щоденним розпорядком", — зазначає фахівчиня.
Ознаки того, що кішка сумує за господарем:
зниження або втрата апетиту;
різке зменшення ігрової активності чи відмова від прогулянок;
мічення території або посилене прагнення залишати власний запах;
надмірна прив’язаність до тимчасового опікуна або, навпаки, замкнутість;
часте перебування у місцях, де зберігся запах господаря.
Отже, можете не хвилюватися: навіть під час розлуки ваш пухнастий друг навряд чи забуде вас — його пам’ять зберігає значно більше, ніж здається на перший погляд.