Як довго кішки пам’ятають господарів / © unsplash.com

Дослідження Орхуського університету підтвердило: більшість домашніх котів здатні надовго зберігати спогади про події, особливо ті, що пов’язані з конкретними місцями та людьми.

Що кажуть експерти

Джейн Девідсон, ветеринарна технікиня з Великої Британії, пояснює: котяча пам’ять ґрунтується не стільки на емоціях, скільки на зв’язку з навколишнім середовищем і щоденним укладом життя. За її словами, кішки сприймають господаря як невід’ємну частину власного безпечного простору.

"Кішки не схильні легко забувати своїх господарів, особливо якщо між ними був міцний і стабільний зв’язок. За моїми спостереженнями, улюбленці можуть пам’ятати людину місяцями й навіть роками — передусім тоді, коли отримували турботу, любов і жили за чітким щоденним розпорядком", — зазначає фахівчиня.

Ознаки того, що кішка сумує за господарем:

зниження або втрата апетиту;

різке зменшення ігрової активності чи відмова від прогулянок;

мічення території або посилене прагнення залишати власний запах;

надмірна прив’язаність до тимчасового опікуна або, навпаки, замкнутість;

часте перебування у місцях, де зберігся запах господаря.

Отже, можете не хвилюватися: навіть під час розлуки ваш пухнастий друг навряд чи забуде вас — його пам’ять зберігає значно більше, ніж здається на перший погляд.