Виберіть візерунок, він розповість про ваше минуле: писхологічний тест

Психологічний тест

Наша психіка являє собою величезний резервуар, де протягом усього життя накопичується досвід, спогади, емоції та переживання. Часто ми недооцінюємо обсяг цього внутрішнього світу та не підозрюємо, який саме відбиток залишають на нашій особі навіть, здавалося б, незначні події.

Щоб перевірити, який спогад ваша підсвідомість зберігає найближче до поверхні, пропонуємо пройти тест — вибрати один із запропонованих візерунків.

Виберіть візерунок — він розповість про ваше минуле

Кожен обраний малюнок асоціативно пов’язаний із певним глибоким переживанням, яке могло сформувати ваші нинішні реакції та поведінку.

Візерунок 1: відсутність прийняття

Якщо ваш вибір припав на перший малюнок, ваша підсвідомість, імовірно, пам’ятає відчуття неприйняття.

Для дитини, яка росте і вчиться налагоджувати зв’язки з однолітками та оточенням, вкрай важливо відчувати, що її приймають у своє коло. Вибір цього візерунка може вказувати на ситуацію з дитинства, де ви відчували певне неприйняття з боку оточуючих, однолітків, насамперед. Цей спогад може досі впливати на ваше формування стосунків.

Візерунок 2: пам’ять про зраду

Якщо ви вибрали другий малюнок, справжні почуття та емоції ви, можливо, залишаєте при собі, незважаючи на зовнішню товариськість. А все тому, що ваща підсвідомість може зберігати пам’ять про зраду.

Це могла бути ситуація в дитинстві, коли хтось невдало чи грубо пожартував із вас, або коли ви не отримали очікуваної підтримки у важливій справі. З того часу ви, можливо, надаєте перевагу тому, щоб залишатися більш закритою людиною для інших, остерігаючись повторення болю.

Візерунок 3: переживання приниження

Вибір третього візерунка може сигналізувати про те, що ваша підсвідомість пам’ятає переживання приниження. Це не обов’язково мали бути серйозні знущання, але могла статися подія, яка змусила вас глибоко пережити це почуття.

Як наслідок, у дорослому житті ви можете прагнути всім догодити, намагаючись зробити все, щоб оточуючі завжди були вами задоволені.

Малюнок 4: страх самотності

Вибір четвертого візерунка пов’язаний зі страхом самотності. Це почуття могло виникнути у дитинстві, наприклад, коли батьки надовго залишали вас самих. Тому ви віддаєте перевагу проводити час в колективі, з кимось, постійно оточуючи себе людьми, щоб не відчувати себе покинутим.