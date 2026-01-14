ТСН у соціальних мережах

258
2 хв

Вибери валізу — і дізнайся, що тримає тебе на місці

Такі тести належать до проєктивних форматів і часто використовуються в коучингу, психологічному консультуванні та артпрактиках, коли потрібно швидко висвітлити актуальну тему. Це не діагностика і не ярлик — це спосіб побачити, що тримає вас на паузі, і куди варто спрямувати увагу.

Тетяна Мележик
Психологічний тест: що заважає рухатися далі

Психологічний тест: що заважає рухатися далі / © pexels.com

Подивіться на чотири валізи на зображенні і оберіть одну — ту, яку хочеться взяти в руки просто зараз. Не шукайте «правильний» варіант — оберіть той, який відгукується всередині.

Вибери валізу: тест / © Фото з відкритих джерел

Валіза 1: ви застрягли на старті

Причина не в лінощах — ви чекаєте на ідеальні умови. Всередині може бути думка: «почну, коли буду готовий», «спершу треба розібратися», «ще трохи — і тоді». Це має вигляд логічний, але часто перетворюється на нескінченну підготовку, де рух замінюється плануванням.

На що звернути увагу: де ви вимагаєте від себе абсолютної ясності перед першим кроком? Що лякає: відповідальність, невідомість, чужа оцінка, ризик помилки?

Що допоможе: старт із мінімальної дії. Не намагайтеся змінити все одразу — зробіть один маленький крок: напишіть повідомлення, оформте дрібницю, виділіть 20 хвилин і почніть. Вам не потрібна мотивація — вам потрібна точка входу.

Валіза 2: ви застрягли через перевантаження

Валіза ніби забита усім одразу: чужими очікуваннями, завданнями, обов’язками, думками «я повинен». Тож зрушити з місця важко. Тут не про слабкість — ви просто несете надто багато одночасно.

На що звернути увагу: що ви тягнете «на всякий випадок», що залишаєте через почуття провини, що не делегуєте, бо «простіше самому»? Де ви намагаєтесь бути зручним, надійним, незамінним замість того, щоб бути живим?

Що допоможе: звільніть хоча б 10% просто зараз. Не половину, не все — лише невелику частину. Один скасований обов’язок, одна перенесена справа, одне спрощене завдання. Ваш рух починається не ривком, а полегшенням.

Валіза 3: ви застрягли в минулому

Не обов’язково в драмі — іноді це стара історія: незакрита розмова, незавершене рішення, роль, яку ви давно переросли, але ще носите всередині. Така валіза важка не фізично, а сенсово.

На що звернути увагу: яка думка постійно повертається? Що ви прокручуєте, де сперечаєтесь із минулим, намагаєтесь довести собі, що могло бути інакше? Що саме не завершено: розмова, прощення, визнання, фінальна крапка?

Що допоможе: маленьке завершення. Складіть висновок, напишіть повідомлення, закрийте «хвости» , попрощайтеся з тим, що тримає. Не обов’язково «вилікувати все» — достатньо чесно поставити крапку.

258
