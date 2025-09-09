Вибір між обов’язком і власним життям: донька відмовилася доглядати за хворою матір’ю і пояснила чому

Я не повернуся, бо вона цього заслужила: чому донька відмовилася доглядати за хворою матір’ю / © pixabay.com

На жаль, іноді хтось із близьких у нашій родині хворіє або потрапляє в аварію і потребує допомоги в повсякденному житті. У важких випадках хвороби або інвалідності член сім’ї повинен взяти на себе цілодобовий догляд і відмовитися від роботи. Догляд за людьми з інвалідністю або хворими вимагає значної відданості, емоційної стійкості та фінансових вкладень.

Проте не завжди родичі хочуть піклуватися про своїх близьких. А інколи самі люди, які потребують допомоги, зловживають своїм становищем і маніпулюють опікунами, думаючи лише про себе. Про одну з таких історій розповіла жителька Польщі Рената, яка відмовилася доглядати за хворою матір’ю. Її історію переповідає Оnet.

«Я не повернуся до мами, я не доглядатиму за нею, бо вона хвора», — каже Рената. Вона додає, що ніхто не може змусити її це робити.

«Я вже була у адвоката, бо дзвінки тітки мене вбивають. Немає такої сили, яка могла б змусити мене сидіти біля ліжка матері. Можливо, я жахлива донька, але вона цього заслуговувала. Вона зруйнувала моє життя своїм власництвом», — скаржиться полька.

Рената розповідає, що її мати була надзвичайно токсичною. Вона змушувала доньку почуватися винною та симулювала хвороби, лише щоб Рената була доступна їй за будь-яким покликом.

«Вона маніпулювала мною з дитинства, мій батько покинув нас, а вона завжди скаржилася, що їй доводиться жертвувати всім заради мене», — згадує Рената. «І вона додала, що заслуговує на мою вдячність за це. І я всім серцем у це вірила».

Тож донька пішла на жертви. Поки її друзі ходили на вечірки, вона залишалася вдома. Бо перед кожною її прогулянкою в її матері раптово починалося боліти серце. Кожна поїздка до дитячого табору була сповнена почуття провини. Бо ж її мама могла її викликати назад у будь-який момент.

Матір зруйнувала особисте життя

Рената познайомилася з хлопцем в університеті. Вона вивчала маркетинг, він — економіку. Він приїхав до її міста з іншого кінця Польщі, щоб перейняти сімейний бізнес свого батька. Вони шалено закохалися. Богдан сказав Ренаті, що після навчання має повернутися додому, але благав її поїхати з ним. Пропонував створити там сім’ю і жити у його місті, адже тоді вони б обоє гарантовано мали б високооплачувану роботу.

«Я так часто про це думала, як це було б чудово. Як би я могла мати чудове життя», — зітхає Рената.

Дівчина привела Богдана додому та розповіла матері про свої плани. І тут почалося божевілля. Мати була у відчаї, що єдина дитина хоче її покинути, залишивши саму. Вона дорікала Ренаті в тому, що вона розбещена і невдячна дочка.

«Я сказала Богдану, що не можу покинути маму. Він уже казав мені, що це токсичні стосунки. Але я ще не була готова покинути маму», — важко зітхає Рената.

Вони закінчили навчання, і Богдан поїхав. Рената знає, що через кілька років він зустрів там жінку. Він побудував з нею життя. Вона залишилася зі своєю скигливою матір’ю та тугою за втраченим коханням.

«Я була у відчаї, але мама явно була задоволена. І я б, мабуть, нічого не зрозуміла, якби не мама моєї подруги», — згадує Рената.

Вона була в їхньому будинку, і атмосфера там була інша. Подруга запитала про Богдана, і стара історія нахлинула на її очі. Мати її подруги була шокована. Вона сказала, що кожна мати сумує, коли дитина йде. Але дитина — це окрема сутність, і будь-яка нормальна мати хоче лише її щастя.

«І саме вона непомітно запропонувала мені піти кудись на терапію. Ця жінка врятувала мені життя», — каже Рената.

Подорож і нове кохання

Врешті-решт Рената наважилася покинути матір і ненадового виїхати на відпочинок до Єгипту. Раніше навіть на такі короткі терміни мати її не відпускала. Під час подорожі дівчина познайомилася з Яреком — у них зав’язалися стосунки.

Але знову ж таки, Ярек жив на іншому кінці Польщі. Хлопець навіть був готовий переїхати. Але Рената раптом побачила свій шанс. Вона запропонувала переїхати до нього. Її компанія має філію в місті Ярека, і вона легко отримала переведення туди.

Після від’їзду вона змінила номер телефону. Дівчина давала його виключно своїй тітці. Іноді вона телефонувала матері з номера, якого не було в списку. Рената вислуховувала постійні скарги на іншому кінці дроту.

«Не було жодних питань щодо мого життя, чи щаслива я з Яреком. Тільки скарги на її долю та сльози, що вона погано виховала доньку», — розповідає Рената.

Нелегкий вибір

Через кілька років їй зателефонувала тітка і сказала, що мати перенесла інсульт.

«Я тоді поїхала, моя мама все ще була в лікарні. На щастя, інсульт не завдав великої шкоди, і моя мама була відносно самостійною після хвороби», — каже Рената. «Звичайно, вона сказала, що хоче, щоб я доглядала за нею. Я сказала їй, що можу допомогти їй знайти будинок для людей похилого віку або доглядальницю».

Її мати та тітка стверджували, що Рената має обов’язок піклуватися про свою хвору матір.

Тоді Рената звернулася до адвоката, щоб дізнатися, чи справді їй потрібно повернутися до матері. Відповідно до польського законодавства, дорослі діти не зобов’язані піклуватися про своїх батьків. Рената, за законом, може відмовитися від особистого догляду за своєю матір’ю. Регульованим обов’язком є ​​ сплата аліментів батькам, які живуть у бідності.

«Ніхто не може змусити мене особисто піклуватися про матір. Я можу допомогти фінансово, знайти когось, хто б доглядав за нею. Але в мене немає влади знову змусити її жити з нею. Вона вже забрала достатньо мого життя», — підсумувала Рената.

