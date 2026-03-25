Вибоїна на дорозі повернула до життя жінку після смерті мозку

Реклама

У місті Пілібхіт, Індія, 50-річна Вініта Шукла, якій лікарі діагностували смерть мозку, несподівано отямилася після поїздки швидкою.

Про це пише Oddity Central.

Жінка знепритомніла під час виконання домашніх справ і була госпіталізована. Згодом її перевели до лікарні в Барейлі, де після обстежень лікарі дійшли висновку, що шансів на одужання немає.

Реклама

Медики констатували критичний стан: відсутність рефлексів стовбура мозку та лише 3 бали за шкалою коми Глазго, де максимальний показник становить 15. Фактично це означало повну непритомність.

Після консультацій родина вирішила забрати жінку додому та почала готуватися до похорону. Однак дорогою сталася подія, яка змінила все.

Коли швидка рухалася трасою поблизу Хафізганджа, автомобіль наїхав на глибоку вибоїну, що спричинило сильний поштовх. Чоловік жінки одразу помітив зміни.

«Після цього удару її дихання раптово стало нормальним», — розповів він.

Реклама

Після повернення до лікарні стан Вініти почав стрімко покращуватися. Вона отямилася, а згодом навіть змогла спілкуватися з рідними.

«Ми готувалися до найгіршого, але сталося диво», — зазначили члени родини.

Лікарі були шоковані таким розвитком подій, адже раніше не давали жодних шансів на відновлення.

Деякі припускають, що саме різкий поштовх від вибоїни міг стимулювати організм. Водночас користувачі соцмереж наголошують, що це надзвичайно рідкісний випадок.

Реклама

За офіційними даними, лише в Індії у період від 2020 до 2024 року вибоїни на дорогах стали причиною понад 9 тисяч смертей — і цей інцидент не змінює загальної небезпечної статистики.

