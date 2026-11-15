Видавав себе за генія, а списував у ШІ: що загрожує переможцю національного іспиту

Штучний інтелект / © Credits

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У Південній Кореї учасник національного кваліфікаційного іспиту на податкового бухгалтера, який посів перше місце, зізнався, що використовував штучний інтелект для списування під час тестування. Поліція розпочала розслідування, а влада планує анулювати результати.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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Як вдалося обійти систему контролю

Чоловік посів перше місце в обох турах іспиту, які відбулися у квітні та липні. Під час першого етапу він набрав 397,5 бала з 400 можливих, припустившись лише однієї помилки у 160 запитаннях. Такий результат викликав підозри щодо використання спеціальних розумних окулярів для шахрайства.

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Спочатку кандидат заперечував звинувачення, однак згодом через свого адвоката передав поліції письмове зізнання. Він також розповів про схему списування у відео, оприлюдненому на YouTube-каналі захисника.

За словами чоловіка, він використовував мініатюрну камеру, щоб фотографувати екзаменаційні запитання, після чого надсилав зображення штучному інтелекту та перевіряв отримані відповіді на смартфоні.

Кандидат заявив, що глибоко шкодує про скоєне. Свої дії він пояснив фінансовими труднощами після звільнення з роботи та невдалого започаткування власного бізнесу.

Як протидіють списуванням за допомогою технологій

Агентство столичної поліції Сеула підтвердило отримання зізнання та повідомило про передачу справи слідчим. За інформацією місцевих ЗМІ, Міністерство фінансів та економіки Південної Кореї має намір оперативно анулювати отриману чоловіком кваліфікацію.

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Водночас влада країни посилює заходи проти використання розумних окулярів та інших технологічних пристроїв для шахрайства під час іспитів. Зокрема, минулого місяця система перевірки на основі штучного інтелекту викрила кандидата, який використовував такі окуляри під час сертифікаційного іспиту для інженерів газового господарства.

Особливу увагу проблемі приділяють напередодні щорічного вступного іспиту до університетів Південної Кореї, відомого як «Сунин», який має відбутися 19 листопада. В офісі президента заявили, що готують додаткові заходи для запобігання списуванню за допомогою сучасних технологій.

Нагадаємо, результати нового дослідження поставили під сумнів поширене уявлення про те, що впровадження штучного інтелекту автоматично робить працю ефективнішою.

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