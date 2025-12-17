Видавлений прищ ледь не коштував здоров’я: що сталося з обличчям дівчини

Обличчя жнки після видавлення прищу. Фото: neverdulldeos1/Tiktok

У США жінка потрапила до лікарні після того, як видавила прищ у так званому «трикутнику смерті» на обличчі — через інфекцію в неї з’явився сильний набряк і частковий перекіс обличчя.

Про це повідомило видання The Sun.

За словами американки на ім’я Ліндсі, прищ з’явився в зоні між носом і верхньою губою. Вона самостійно його видавила та замаскувала слід макіяжем. Уже за кілька днів запалення різко посилилося: обличчя набрякло, з’явився сильний біль і почервоніння.

Жінка звернулася до лікарні, де їй призначили антибіотики. Однак лікування не дало швидкого ефекту, і стан лише погіршувався. Ліндсі довелося повертатися до медиків кілька разів — зокрема через страх, що інфекція може поширитися на мозок.

Під час третього візиту лікарі провели МРТ, аби перевірити стан пазух, очей і головного мозку. Обстеження не виявило поширення інфекції, однак медики діагностували целюліт — бактеріальне запалення м’яких тканин обличчя.

Після призначення додаткових антибіотиків стан жінки поступово стабілізувався, однак, за її словами, рубці та наслідки запалення можуть залишитися надовго. Ліндсі публічно застерегла інших не видавлювати прищі в небезпечній зоні обличчя та радить одразу звертатися до лікаря.

