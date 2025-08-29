ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Вигорів на ІТ і став підприємцем: айтівець запустив ритуальний стартап

Вигорівши на роботі у 20 років, айтівець зі США тепер впроваджує технології у сфері похоронних послуг.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Труна

Труна / © Freepik

Молодий американець почав працювати у сфері ІТ дуже рано, і вже у 20 років зіткнувся з професійним вигоранням.

Про це пише Business Insider.

Замість того, щоб залишатися у великій компанії, він вирішив створити власний бізнес у незвичній сфері — ритуальних послугах. Головна мета стартапу — зробити похоронний процес технологічнішим і комфортнішим для клієнтів.

У новому агентстві вже запущено ШІ-бота для спілкування з клієнтами та планувальника похоронів. Це дозволяє автоматизувати частину рутинних процесів і робить обслуговування більш сучасним та ефективним.

Ініціатива молодого айтівця демонструє, як професійне вигорання може стати каталізатором для інновацій і власного бізнесу у сфері, де технології традиційно не використовувалися.

Раніше йшлося про те, що українці, порівняно з середньостатистичним американцем, який протягом свого життя змінює місце проживання близько 12 разів, менш мобільні. Лише третина (34%) згодна змінити місце проживання (місто, область, країну) за умови покращення фінансової компенсації та кар’єрних перспектив.

Наймобільнішими є кандидати, які претендують на посади топменеджерів: 11,4% пошукачів такої роботи готові переїхати зі свого міста або регіону. Відкриті до змін у житті 10,7% менеджерів з продажів. Трохи відстають спеціалісти з IT/телеком (10,5%). Утім, вони більш відкриті до переїзду за кордон: майже кожен шостий кандидат з цієї категорії хоча б раз замислювався про зміну країни проживання.

Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie