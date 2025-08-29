Вигорів на ІТ і став підприємцем: айтівець запустив ритуальний стартап

Труна / © Freepik

Молодий американець почав працювати у сфері ІТ дуже рано, і вже у 20 років зіткнувся з професійним вигоранням.

Про це пише Business Insider.

Замість того, щоб залишатися у великій компанії, він вирішив створити власний бізнес у незвичній сфері — ритуальних послугах. Головна мета стартапу — зробити похоронний процес технологічнішим і комфортнішим для клієнтів.

У новому агентстві вже запущено ШІ-бота для спілкування з клієнтами та планувальника похоронів. Це дозволяє автоматизувати частину рутинних процесів і робить обслуговування більш сучасним та ефективним.

Ініціатива молодого айтівця демонструє, як професійне вигорання може стати каталізатором для інновацій і власного бізнесу у сфері, де технології традиційно не використовувалися.

Наймобільнішими є кандидати, які претендують на посади топменеджерів: 11,4% пошукачів такої роботи готові переїхати зі свого міста або регіону. Відкриті до змін у житті 10,7% менеджерів з продажів. Трохи відстають спеціалісти з IT/телеком (10,5%). Утім, вони більш відкриті до переїзду за кордон: майже кожен шостий кандидат з цієї категорії хоча б раз замислювався про зміну країни проживання.