Алергія / © Getty Images

Реклама

Мільйони людей по всьому світу, включно з трьома мільйонами британців, вважають себе алергіками на пеніцилін. Але нове дослідження з Великої Британії виявило: майже 90% із них можуть безпечно вживати цей життєво необхідний антибіотик.

Про це пише Daily mail.

Вчені спостерігали за понад 300 пацієнтами, які мали відмітку про алергію, але не мали історії серйозних реакцій. Їм провели тестування, після чого у 88% людей діагноз було офіційно знято.

Реклама

«Це відкриває шлях до ефективнішого лікування інфекцій та зменшення використання менш ефективних антибіотиків», — пояснює доктор Джонатан Сендоу з Університету Лідса.

Альтернатива пеніциліну — це часто антибіотики широкого спектру дії. Вони не лише менш ефективні, а й підвищують ризик розвитку стійких інфекцій, таких як MRSA.

Дослідники наголошують: хибна алергія може коштувати життя. За даними Королівського фармацевтичного товариства, вона пов’язана з додатковими 6 смертями на 1000 пацієнтів на рік.

Учені закликають пацієнтів звернутися до лікаря та пройти перевірку. Адже пеніцилін — не ворог, а один із найпотужніших союзників у боротьбі з інфекціями.

Реклама

Нагадаємо, мрія про пухнастого друга не має померти через алергію. Деякі породи кішок мають значно нижчий рівень алергенів і можуть стати ідеальними компаньйонами навіть для чутливих людей.