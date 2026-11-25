Вихід GTA VI обвалив трафік Pornhub / © Mashable

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Після виходу нашумілої гри Grand Theft Auto VI (GTA VI), трафік популярного порно-сайту Pornhub знизився на 15,5%.

Про це повідомляє видання Mashable, яке ознайомилося зі статистикою сайту.

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За даними видання, трафік Pornhub у США різко впав на 15,5 відсотка лише через годину після виходу гри минулого четверга.

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Водночас, за дві години до релізу, відвідувачів на сайті було на 16,5% більше від звичайного для цього часу доби. У виданні з гумором припускають, що можливо, геймерам було нудно, і вони намагалися згаяти час перед очікуваним релізом. Але до моменту виходу гри опівночі трафік опустився на 7,5% нижче за середній рівень.

«Тієї ночі та до самого ранку трафік Pornhub коливався — можливо, це пов’язано з часовими поясами, а може, геймерам просто потрібна була перерва», — зазначають у виданні.

Нагадаємо, у четвер, 18 листопада, Grand Theft Auto VI офіційно вийшла після 13 років очікування. GTA VI встановила рекорд інтернет-трафіку.

Раніше експерт попередив, що восьмигодинний марафон у GTA 6 може призвести до фізичної й розумової втоми та погіршення нічного відпочинку.

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