Вихователь приватного дитсадка ґвалтував і вчиняв сексуальне насильство над дітьми: шокувальні деталі

18-річний вихователь отримав десять років після викриття його незаконних і жахливих дій.

Днями у Королівському суді Гілдфорда, що у Великій Бриатнії, засудили 18-річного Томаса Уоллера після того, як його визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над дітьми віком від трьох років. Він працював у приватному дитячому садку.

Про це повідомляє Мirror.

Виносячи вирок, суддя Клер Гарден-Фрост сказала, що «розбиває серце» бачити, як батьки дітей відчувають відповідальність за те, що сталося. Молодик отримав десять років позбавлення волі у виправній установі для неповнолітніх правопорушників та п'ять років ув'язнення з подальшим виконанням умовних зобов'язань.

За даними розслідування, свої злочини він здійснював 2024-го. Працівник дитсадка зловживав своїм становищем, щоб завоювати довіру двох хлопчиків та експлуатувати їх. Відомо, що він вчиняв зґвалтування, підбурював дітей до сексуальних дій та фотографував їх у непристойних місцях.

Мати однієї з жертв раніше описувала Воллера як «дуже небезпечну людину». Вона каже: її лякає те, що свої жорстокі дії він зробив у досить молодому віці.

З її слів, трирічний малюк розповів, що його зґвалтували в туалеті в школі: “Почувши це, я поставила йому кілька запитань про те, аби спробувати змусити його повторити. Я розпитувала його по-різному, щоб побачити, чи залишиться його історія такою ж і послідовною, що так і сталося. Фактично, він додавав все більше й більше пояснень тих подій”

Потім вона повідомила про це в дитячий садок, а керівництво закладу - до поліції. Правоохоронці арештували Уоллера того ж вечора.

Після винесення вироку адвокат Королівської прокуратури Ріо ​​Пахлаванпур повідомив, що надіслав суду вирок, наполягаючи на тому, що правопорушення були «надто серйозними для розгляду судом у справах неповнолітніх».

«Я сказав, що якби він був дорослим, то за найсерйозніший злочин він отримав би покарання у вигляді 13 років – цей діапазон становить від 11 до 17 [років]», – наголосив адвокат.

