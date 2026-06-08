Використав фетиш-сайт для вбивства дружини: деталі гучної справи

Використав фетиш-сайт для вбивства / © Unsplash

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У Сполучених Штатах Америки набирає обертів історія резонансного вбивства. Йдеться про випадок, коли американець убив дружину заради коханки, а потім використав фетиш-сайт, аби підставити іншого чоловіка. Його викрили та засудили.

Історією поділилися Daily Star.

Убив дружину заради коханки

Чоловік, який вбив свою дружину та вирішив підставити іншого чоловіка за допомогою фетиш-сайту, отримав вирок — довічне ув’язнення. Брендан Банфілд намагався використати фетишистський сайт для організації звірячого вбивства.

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Брендана Банфілда, який мав стосунки з бразильською нянею, яка працювала в його сім’ї, засудили до довічного ув’язнення після того, як він вирішив використати сайт для фетишистів, аби підставити іншого чоловіка у вбивстві своєї дружини.

Експрацівник податкової служби спробував заявити, що застрелив Джозефа Райана після того, як виявив, що він напав на його дружину. Однак це виявилося брехнею. Випадок трапився 24 лютого 2023 року. Версія прокурорів полягала в тому, що Банфілд разом із нянею Джуліаною Перес Магальяйнш влаштував пастку іншому чоловікові заради того, аби позбутися дружини Банфілда — Крістін Банфілд.

Вбита жінка працювала медсестрою у відділенні інтенсивної терапії для дітей. Під час суду над Банфілдом няня-коханка дала свідчення, що підсудний сказав їй, що хоче одружитися і народити разом дітей, однак спершу потрібно «позбутися» дружини.

Та розлучатися було невигідним варіантом, адже Крістін отримала б гроші та опіку над їхньою спільною дитиною. Тож Брендан Банфілд вирішив убити свою дружину.

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Бразильська няня почала працювати у родині, де сталося вбивство, у 2021 році. Тоді їй був 21 рік. Вона розповіла присяжним, що разом з Бренданом Банфілдом вони видавали себе за Крістін на сайті для сексуальних фетишистів.

Так вони заманили чоловіка, який відгукнувся на пропозицію, у будинок, у Херндоні, штат Вірджинія. Йому запропонували від імені вбитої секс із ножем. Няня та Банфілд інсценували все так, ніби застрелили чоловіка, який хотів ножем убити Крістін Банфілд.

У день убивства няня разом із дитиною Банфілдів чекала в авто, доки все відбудеться. Аби все розпланувати, вони домовилися зустрітися у найближчому МакДональдзі. Коли няня та Брендон Банфілд відвели дитину до підвалу, вони спершу застрелили Райана, а потім зарізали Крістін Банфілд ножем, який приніс Райан.

Коли няня помітила, що Райан рухається, вона зробила ще один постріл та вбила його. Няня Джуліана Перес Магальяйнш визнала себе винною у ненавмисному вбивстві. Її спільника Банфілда засудили до довічного.

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Брехня на суді

На суді чоловік, який жорстоко убив дружину, відкинув звинувачення та заперечив скоєне. Також він зробив заяву, що дуже кохав дружину.

Сестра Крістін Банфілд виступила із різкою заявою під час судового засідання. Вона засудила Банфілда і сказала, що він міг би розлучитися з її сестрою, а не вбивати її.

«Він міг розлучитися і рухатися далі, але розлучення зажадало б відмови від контролю, а контроль завжди був для нього пріоритетом. Його дії були продиктовані не любов’ю, а бажанням влади, обманом та повною зневагою до життів, які він зруйнував».

Відомий співак убив та розчленував 14-річну дівчину

Нагадаємо, у США триває розслідування резонансної справи проти популярного співака D4vd (Девіда Ентоні Берка), якого звинувачують у жорстокому вбивстві 14-річної Селести Рівас Ернандес.

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За версією слідства, мотивом злочину став страх викриття: з 2023 року 18-річний артист мав таємний сексуальний зв’язок із неповнолітньою. Він зарізав її у своєму будинку в Голлівуді після погроз зруйнувати його кар’єру.

Щоб приховати сліди злочину, виконавець розчленував тіло за допомогою бензопили та надувного басейну, після чого продовжив вести публічне життя й виступати в турі, аж поки у вересні 2025 року останки дівчини не знайшли в його автомобілі Tesla.

У квітні 2026 року Берка заарештували, і наразі він перебуває під вартою без права на заставу в очікуванні судових слухань. Водночас адвокати співака категорично заперечують його провину та наполягають на невинуватості підзахисного.

Захист наголошує, що офіційного обвинувального акта чи кримінальної скарги від великого журі досі немає, а сам артист наразі є лише затриманим за підозрою.

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