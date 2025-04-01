ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Використовували як стопер для дверей: в Румунії знайшли бурштин за 1 млн дол

3,5-кілограмовий бурштин, який тримав двері, оцінили в мільйон євро.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Руманіт

Один із найбільших у світі самородків бурштину

Протягом десятиліть звичайний на вигляд камінь був стопером для дверей в будинку літньої жінки з села Колті на південному сході Румунії. Ніхто не підозрював, що цей «дверний обмежувач» — насправді один із найбільших у світі самородків бурштину вартістю понад 1 мільйон євро.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Жінка знайшла 3,5-кілограмовий камінь у струмку та використовувала його в побуті, навіть не підозрюючи про його цінність. Навіть злодії, які колись обікрали її будинок, не зацікавилися «дверним обмежувачем». Лише після смерті господині в 1991 році родич, який успадкував житло, вирішив перевірити камінь.

Виявилося, що це — руманіт, рідкісний румунський бурштин, відомий своїми насиченими червонуватими відтінками. Він утворився 38–70 мільйонів років тому зі скам’янілої смоли древніх дерев. Згодом родич жінки продав камінь румунській владі. Самородок визнали національним скарбом і передали до Музею Бузеу, де він зберігається з 2022 року.

Нагадаємо, чоловік залишив 7,5 млн гривень сушитися посеред вулиці: їх ніхто не вкрав.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie