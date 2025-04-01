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Використовували як стопер для дверей: в Румунії знайшли бурштин за 1 млн дол
3,5-кілограмовий бурштин, який тримав двері, оцінили в мільйон євро.
Протягом десятиліть звичайний на вигляд камінь був стопером для дверей в будинку літньої жінки з села Колті на південному сході Румунії. Ніхто не підозрював, що цей «дверний обмежувач» — насправді один із найбільших у світі самородків бурштину вартістю понад 1 мільйон євро.
Про це повідомило видання Sciencealert.
Жінка знайшла 3,5-кілограмовий камінь у струмку та використовувала його в побуті, навіть не підозрюючи про його цінність. Навіть злодії, які колись обікрали її будинок, не зацікавилися «дверним обмежувачем». Лише після смерті господині в 1991 році родич, який успадкував житло, вирішив перевірити камінь.
Виявилося, що це — руманіт, рідкісний румунський бурштин, відомий своїми насиченими червонуватими відтінками. Він утворився 38–70 мільйонів років тому зі скам’янілої смоли древніх дерев. Згодом родич жінки продав камінь румунській владі. Самородок визнали національним скарбом і передали до Музею Бузеу, де він зберігається з 2022 року.
Нагадаємо, чоловік залишив 7,5 млн гривень сушитися посеред вулиці: їх ніхто не вкрав.