Використовували як стопер для дверей: в Румунії знайшли бурштин за 1 млн дол

Один із найбільших у світі самородків бурштину

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Протягом десятиліть звичайний на вигляд камінь був стопером для дверей в будинку літньої жінки з села Колті на південному сході Румунії. Ніхто не підозрював, що цей «дверний обмежувач» — насправді один із найбільших у світі самородків бурштину вартістю понад 1 мільйон євро.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Жінка знайшла 3,5-кілограмовий камінь у струмку та використовувала його в побуті, навіть не підозрюючи про його цінність. Навіть злодії, які колись обікрали її будинок, не зацікавилися «дверним обмежувачем». Лише після смерті господині в 1991 році родич, який успадкував житло, вирішив перевірити камінь.

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Виявилося, що це — руманіт, рідкісний румунський бурштин, відомий своїми насиченими червонуватими відтінками. Він утворився 38–70 мільйонів років тому зі скам’янілої смоли древніх дерев. Згодом родич жінки продав камінь румунській владі. Самородок визнали національним скарбом і передали до Музею Бузеу, де він зберігається з 2022 року.

Нагадаємо, чоловік залишив 7,5 млн гривень сушитися посеред вулиці: їх ніхто не вкрав.