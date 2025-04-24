Викрадення авто, нова купівля і шок: чоловік випадково придбав власну машину

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Викрадення автомобіля — одне з найнеприємніших і стресових випробувань, з якими може зіткнутися водій. Ще рідше жертві вдається знайти свій транспортний засіб, а випадки, коли його доводиться викупити назад — справжня рідкість. Але саме така історія сталася із мешканцем Великої Британії Юеном Валентайном.

Про це пише LADbible.

Декілька місяців тому у Юена викрали його Honda Civic Type R. Увечері перед викраденням камера на дверях попередила про низький заряд, але чоловік вирішив відкласти заміну на ранок. Як з’ясувалося — дарма. Наступного дня його партнерка розбудила його з новиною: автомобіль зник.

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Юен негайно звернувся до поліції та страхової компанії. Та через декілька тижнів вирішив знову придбати аналогічну модель — «автомобіль кризи середнього віку», як він сам його назвав.

Він знайшов майже ідентичну машину: той самий рік, колір, навіть кастомна вихлопна система. Новий автомобіль був зареєстрований у DVLA, мав інші номерні знаки, VIN-номер та менший пробіг. Ціна також співпадала з попередньою — близько £22 000 (1 226 000 гривень).

Зазначивши, що пробіг був приблизно на 80 000 км меншим, ніж коли він востаннє бачив свою машину, Юен подумав, що вона була іншою, оскільки він «припустив, що з нею вже не можна було щось зробити».

Honda Civic Type R / Фото: instagram.com/ewan_valentine

Дорогою додому Юен відчув дивне передчуття: все здавалося занадто знайомим. Але сумніви стали підозрою, коли він знайшов у багажнику старий кілочок для намету та ялинкові іграшки. А далі — більше: обгортки у центральній колонці, збережена історія навігації, знайомі адреси, Bluetooth підключився автоматично. Це була його машина.

«У мене затремтіли руки», — зізнався він. «Я думав, що мені доведеться з’їхати на узбіччя. Це божевілля».

Пізніше він помітив зниклий VIN-номер і подряпини. Разом із поліцейським вони вирушили до авторизованого сервісу Honda. Один із техніків, побачивши ключ, миттєво відчинив двері — від сумнівів не залишилося нічого.

Юен поділився: «Я забув, що в оригінальному ключі був фізичний ключ, тож один із техніків Honda просто зняв із мене ключ, вийняв його і одразу ж відчинив замок, сказавши: «Схоже на те, що так, це твій». Це було сюрреалістично, тому що я, поліцейський і троє техніків просто дивилися на машину, мовчки хитаючи головами протягом декількох хвилин. Тому що, очевидно, ніхто з них ніколи не бачив, щоб таке траплялося раніше».

Хоч камера біля дверей не зафіксувала момент викрадення, відео сусідів показало: злодії заволоділи авто за лічені хвилини — імовірно, через систему безключового доступу.

Гараж, де Юен придбав «нову» Honda, мав гарну репутацію, і, за його словами, не мав підстав підозрювати щось нелегальне. Поліція та спеціалісти підтвердили: це один із найкращих клонів, які вони будь-коли бачили.

Юридично ситуація на боці Юена. Щоб продати автомобіль, потрібно ним володіти на законних підставах — а це, очевидно, було не так. Страхова ще не здійснила виплату, але тепер має обрати: або узаконити авто повторно, або відшкодувати кошти.

«Я підозрюю, що врешті-решт вони просто повернуть мені гроші», — каже Юен.

Нагадаємо, продюсер купив омріяну Ferrari, заощаджуючи гроші 10 років, але машина згоріла через годину. Інцидент стався, коли власник вперше сів за кермо нової автівки.