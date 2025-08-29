Викрадений шедевр знову зник: що знайшли під час обшуку в будинку доньки нациста

Нащадки голандського єврея продовжують шукати викрадену нацистами картину «Портрет дами» / © скрін з відео

В Аргентині поліція провела обшук у будинку доньки нацистського офіцера Фрідріха Кадгіна з метою вилучення шедевра, викраденого її батьком під час Другої світової війни. Однак, прибувши на місце, правоохоронці з подивом виявили, що картина «Портрет дами» зникла без сліду.

Про це пише Daily Mail.

Зникнення та пошуки картини

Розслідування почалося після того, як картину помітили на фото в онлайн-оголошенні про продаж будинку Патрісії Кадгін, розташованого в аргентинському місті Мар-дель-Плата. Художній твір, датований приблизно 1715 роком, належав голландському артдилеру єврейського походження Жаку Гудстіккеру, який загинув у 1940 році під час спроби втекти від нацистів.

Фрідріх Кадгін, який працював на одного з найвпливовіших нацистів Германа Герінга і займався викраденням творів мистецтва та діамантів у євреїв, привласнив полотно. Після війни він утік до Аргентини, де став успішним бізнесменом.

Фрідріх Кадгін був одним із сотень нацистів, які знайшли притулок у Південній Америці. Його жертви та їхні нащадки роками намагалися повернути викрадені цінності.

Художник та його шедевр

Картину «Портрет дами» написав італійський художник Джузеппе Гісланді, більш відомий під своїм монастирським ім’ям Фра Галгаріо. Він народився в 1655 році в Бергамо і здобув освіту в Мілані та Венеції. Гісланді був відомим портретистом і писав портрети для важливих клієнтів.

Експерти вважають, що на картині зображена графиня Колеоні з відомої італійської родини. Роботи Гісланді зазвичай продаються на аукціонах Sotheby’s у Нью-Йорку та Christie’s у Лондоні — двох найвідоміших аукціонних будинках світу.

«Там його роботи оцінюються від 30 до 50 тисяч доларів та продаються за 100–180 тисяч. Його найдорожчу роботу було продано в 2011 році за 270 000 фунтів стерлінгів. Зважаючи на значущість новини, „Портрет дами“, ймовірно, буде продано приблизно за цю суму. Звичайно, необхідний аналіз, щоб побачити картину особисто та визначити її стан», — розповів журналістам художник та викладач образотворчих мистецтв Аріель Бассано.

Результати обшуку

Попри відсутність картини, слідчі вилучили мобільні телефони, дві незареєстровані одиниці вогнепальної зброї, а також документи 1940-х років, які можуть допомогти в розслідуванні. Прокурор Карлос Мартінес повідомив, що на стіні, де раніше висіла картина, залишилися сліди та гачок, що свідчать про те, що полотно зняли нещодавно. Власники будинку намагалися сховати ці сліди, повісивши на це місце гобелен.

Патрісії Кадгін та її партнеру можуть бути пред’явлені звинувачення в приховуванні контрабанди, оскільки для злочинів, пов’язаних із геноцидом, терміну давності не існує.

Агентство культурної спадщини Нідерландів висловило розчарування тим, що картину не вдалося знайти, але спадкоємці Гудстіккера заявили, що не здадуться у пошуках і продовжуватимуть боротьбу за повернення кожної викраденої роботи.

