Туристи викрали та розбили золоту статую Ісуса Христа

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Поліція розслідує дії двох туристів, які розтрощили золоту статую Ісуса Христа, поцуплену з одного зі храмів Литви. Двох чоловіків, яких вважають туристами з Великої Британії, підозрюють у викраденні скульптури зі збудованого у XV столітті костелу — Санктуарію Божого Милосердя — минулої середи.

Про це пише Independent.

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У Вільнюсі туристи вкрали з костелу та розбили позолочену статую Ісуса Христа

Камери спостереження зафіксували момент, коли золота фігура Ісуса Христа розлітається на друзки на бруківці Старого міста у Вільнюсі.

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На відео видно, як чоловік, сміючись, підіймає статую, показуючи її своєму другові, і, спотикаючись, втрачає рівновагу. У цей момент у статуї відламуються руки.

Влада ще не підтвердила громадянство підозрюваних, однак на кадрах чути, як один із них, поки інший знімає все на телефон, каже з англійським акцентом:

«Listen … listen … praise the lord!» — «Слухайте… слухайте… слава Господу!»

Одразу після цього обоє втікають з місця інциденту, кинувши розбиту на шматки статую просто на землі.

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Настоятель костелу Еліяс Анатоліюс Маркаускас оприлюднив це відео в мережі та закликав допомогти встановити особи обох причетних чоловіків.

У костелі Санктуарію Божого Милосердя у Вільнюсі зберігається написаний 1934 року оригінал образу Божого Милосердя пензля Євгеніуша Казіміровського. Уламки потрощеної статуї поклали під місцем, де статуя Ісуса висіла раніше.

Наразі встановлюється розмір завданої шкоди. Розпочато досудове розслідування відповідно до статті 284 Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Одного з підозрюваних у руйнуванні статуї правоохоронці ідентифікували 14 листопада. Чоловіка допитали та склали протокол про підозру.

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Інциденти: останні новини

Нагадаємо, 32-річна художниця Акіане Крамарік розповіла про свій досвід видінь, які почалися ще в дитинстві. За словами жінки, 1999 року вона таємниче зникла зі свого будинку в Міссурі на сім годин — поки поліція та рідні шукали її, вона нібито перенеслася в духовний світ, де «зустріла Ісуса» та побачила «Божу майстерню» з планетами й туманностями.

Пізніше, у віці восьми років, живучи в Айдахо, дівчинка відчула покликання зобразити побачений образ. Після місяців пошуків до їхніх дверей постукав високий тесля, чиї риси обличчя та статура нагадували образ із видінь, що дозволило їй створити портрет Ісуса під назвою «Князь миру». Крамарік стверджує, що й надалі бачить яскраві сни та видіння — зокрема, під час роботи над оновленою версією цієї картини 2017 року, — а свою місію вбачає в тому, щоб «бути мостом між небом і Землею».

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