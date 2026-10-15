Виліз крізь шкіру повіки: лікарі виявили у хлопця зуб в очниці (фото)

У підлітка зуб проріс з очниці

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Зазвичай зуби ростуть у щелепах, але в рідкісних випадках вони можуть розвиватися в зовсім незвичних місцях. Саме це сталося з 16-річним підлітком: у нього з’явилася припухлість верхньої повіки, а згодом крізь шкіру почали виступати два тверді білуваті утворення. Комп’ютерна томографія показала, що це частини справжнього ікла, яке росло у верхній частині лівої очниці.

Про цей рідкісний випадок повідомляє журнал Ophthalmology.

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Як лікарі виявили зуб над оком

Хлопець звернувся до медиків через припухлість верхньої повіки, яка не зникала близько місяця. За даними клінічного опису, болю не було, а в анамнезі не зазначали травм.

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Під час огляду лікарі помітили два тверді, чітко окреслені білуваті виступи у внутрішній частині верхньої повіки. Щоб з’ясувати їхнє походження, медики провели комп’ютерну томографію.

На знімках виявили щільне утворення, яке мало структуру зуба — з коронкою та коренем. Воно виходило з верхньої стінки лівої очниці, поширювалося в тканини повіки й виступало назовні двома загостреними частинами.

Під час операції утворення видалили. Воно виявилося повністю сформованим іклом, а не частиною іншого новоутворення. Ознак тератоми — пухлинного утворення, яке може містити різні типи тканин — лікарі не виявили.

А — два тверді білуваті виступи у внутрішній частині верхньої повіки 16-річного хлопця. B — комп’ютерна томографія, на якій видно утворення з коронкою та коренем, що виходить із верхньої стінки лівої очниці й виступає крізь тканини повіки. C–D — хірургічне видалення та вилучене зріле ікло; ознак тератоми не виявлено. Джерело: журнал Ophthalmology, Американська академія офтальмології (AAO)

Що таке ектопічний зуб

У медицині зуб, який розвивається або прорізується поза звичайним зубним рядом, називають ектопічним. Замість того щоб з’явитися в щелепі, він може опинитися в іншій частині голови.

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Такі зуби найчастіше виявляють у верхньощелепній пазусі — порожнині за виличною кісткою. Однак у медичній літературі описані випадки їхнього розташування в носовій порожнині, піднебінні, підборідді, ділянці суглоба щелепи та очниці.

У випадку з 16-річним підлітком зуб розташовувався саме у верхній частині очниці. Це надзвичайно незвична локалізація, адже очниця містить очне яблуко, м’язи, нерви та судини, від яких залежить нормальна робота ока.

Чому в хлопця виникла така аномалія, медики не встановили. Ектопічні зуби можуть бути пов’язані з порушеннями розвитку, а в окремих випадках — з іншими чинниками, проте конкретну причину цього випадку не назвали.

Чи завжди ектопічний зуб потрібно видаляти

Рішення про лікування залежить від розташування зуба, наявності симптомів та ризику ускладнень. Якщо він спричиняє біль, інфекцію, утворення кісти або заважає роботі сусідніх структур, лікарі можуть рекомендувати хірургічне видалення.

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Водночас не кожен ектопічний зуб обов’язково потребує операції. Якщо він не спричиняє проблем і не становить загрози для навколишніх тканин, медики іноді обирають спостереження.

У випадку підлітка утворення вже виступало крізь шкіру повіки, тому лікарі видалили його хірургічно. Комп’ютерна томографія допомогла встановити точне розташування та будову зуба, що важливо для планування втручання поблизу ока.

Інші незвичні випадки із зубами та очима

Ектопічні зуби можуть з’являтися не лише біля очей. 2023 року в Києві під час планової операції лікарі виявили молочний зуб у носовій пазусі 23-річного чоловіка. ЛОР-хірург пояснив, що іноді зуби ростуть у напрямку носової порожнини. Якщо людину постійно турбують закладеність носа, нежить або запалення пазух, важливо з’ясувати причину, а для уточнення діагнозу може знадобитися комп’ютерна томографія.

Водночас зуб може опинитися в історії лікування очей зовсім з іншої причини. У Канаді чоловікові, який утратив зір через рідкісну реакцію на ліки, провели незвичайну операцію: його власний зуб використали як основу для протеза з оптичною лінзою. Така процедура називається остеоодонто-кератопротезуванням і допомагає відновити зір у деяких пацієнтів із тяжкими ураженнями рогівки. Про цей метод розповідали в історії про чоловіка, який знову побачив завдяки власному зубу.

Інколи лікарі виявляють у ділянці ока й сторонні предмети, про які пацієнт навіть не здогадується. У Китаї під час операції в жінки знайшли п’ять контактних лінз, що залишилися за очним яблуком. Пацієнтка втратила їх раніше й вважала, що лінзи просто випали. Така знахідка нагадує, наскільки важливо повідомляти медикам про незвичні відчуття та попередні проблеми з очима, адже сторонні предмети, які залишаються в тканинах надовго, можуть спричиняти подразнення та інфекції.

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