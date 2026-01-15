Сміття / © Фото з відкритих джерел

Українка Тетяна, яка мешкає в Італії, поділилася у соцмережах несподіваними нюансами місцевих правил поводження з відходами. За її словами, звичайна для українців дія — винести сміття у будь-який зручний час — може обернутися штрафом у сотні євро.

Про це вона розповіла в Instagram.

Українка зазначила, що італійські муніципалітети суворо регламентують графік і спосіб утилізації. Порушення цих норм коштує дорого.

За словами Тетяни, винести пакет до 16:00 означає автоматично «заробити» штраф у 150 євро. Помилитися під час сортування — наприклад, покласти пластик у контейнер для паперу — обійдеться вже у 300 євро. Викинуті громіздкі речі, як-от старий стілець, коштуватимуть мешканцю щонайменше 600, а інколи й до тисячі євро.

Також у деяких громадах передбачений спеціальний застосунок із календарем, де вказано, коли саме можна виносити той чи інший вид відходів. За словами українки, муніципальна поліція не обмежується попередженнями: інспектори інколи розрізають сміттєві пакети, щоб знайти чеки або документи й ідентифікувати порушника.

У коментарях під відео користувачі активно діляться власними переконаннями та досвідом. Одні згадують українські забобони про те, що після заходу сонця разом зі сміттям можна «винести щастя». Інші жартують, що в Україні за сміття після настання темряви також можуть оштрафувати — але вже через комендантську годину.

