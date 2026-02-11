Винищувачі підняли на перехоплення літака через Wi-Fi: що сталось

Wizz Air / © Wizz Air

Реклама

Винищувачі Ізраїлю піднялися в повітря, щоб перехопити рейс Wizz Air з Лондона до Тель-Авіва, після того як дитина змінила назву Wi-Fi на телефоні батьків, додавши слово “терорист”.

Про це повідомляє видання Metro.

Інцидент стався у неділю вдень. Літак прямував з аеропорту Лутон у Бен-Гуріон, коли в салоні почалася паніка серед пасажирів.

Реклама

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, один із пасажирів помітив на телефоні ультраортодоксальної пари повідомлення, яке, ймовірно, виглядало загрозливо. Екіпаж повідомив про це диспетчерську вежу аеропорту Бен-Гуріон, після чого були підняті винищувачі для супроводу літака.

Насправді загрозою виявилося лише ім’я точки доступу Wi-Fi. Син пари змінив його на “терорист” перед посадкою на рейс, що спричинило непорозуміння.

Пасажир Дезі Міллер розповіла виданню Mako, що літак здійснив петлю в повітрі, а винищувачі почали кружляти над ним.

Літак Wizz Air безпечно приземлився в Ізраїлі, після чого працівники служби безпеки перевірили всіх пасажирів.

Реклама

“Перше, що ми помітили після приземлення — це кількість поліцейських та співробітників служби безпеки, які чекали на нас. Це був дуже напружений момент”, — додала Дезі Міллер.

Раніше повідомлялося, в Україні знову заговорили про можливе відновлення польотів цивільної авіації. Національна авіакомпанія Польщі LOT Polish Airlines заявила про готовність поновити регулярні пасажирські рейси до України.