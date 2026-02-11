- Дата публікації
Винищувачі підняли на перехоплення літака через Wi-Fi: що сталось
Ізраїльські винищувачі піднялися для супроводу рейсу Wizz Air з Лондона в Тель-Авів після того, як дитина змінила назву Wi-Fi на “терорист”.
Винищувачі Ізраїлю піднялися в повітря, щоб перехопити рейс Wizz Air з Лондона до Тель-Авіва, після того як дитина змінила назву Wi-Fi на телефоні батьків, додавши слово “терорист”.
Про це повідомляє видання Metro.
Інцидент стався у неділю вдень. Літак прямував з аеропорту Лутон у Бен-Гуріон, коли в салоні почалася паніка серед пасажирів.
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, один із пасажирів помітив на телефоні ультраортодоксальної пари повідомлення, яке, ймовірно, виглядало загрозливо. Екіпаж повідомив про це диспетчерську вежу аеропорту Бен-Гуріон, після чого були підняті винищувачі для супроводу літака.
Насправді загрозою виявилося лише ім’я точки доступу Wi-Fi. Син пари змінив його на “терорист” перед посадкою на рейс, що спричинило непорозуміння.
Пасажир Дезі Міллер розповіла виданню Mako, що літак здійснив петлю в повітрі, а винищувачі почали кружляти над ним.
Літак Wizz Air безпечно приземлився в Ізраїлі, після чого працівники служби безпеки перевірили всіх пасажирів.
“Перше, що ми помітили після приземлення — це кількість поліцейських та співробітників служби безпеки, які чекали на нас. Це був дуже напружений момент”, — додала Дезі Міллер.
Раніше повідомлялося, в Україні знову заговорили про можливе відновлення польотів цивільної авіації. Національна авіакомпанія Польщі LOT Polish Airlines заявила про готовність поновити регулярні пасажирські рейси до України.