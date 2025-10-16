Випадкова знахідка: британець купив комікси про Супермена і став власником скарбу

Комікси / © unsplash.com

Житель Великої Британії став власником справжнього скарбу, навіть не підозрюючи про це. Близько десяти років тому чоловік придбав на розпродажі з багажника автомобіля колекцію коміксів про Супермена всього за 20 фунтів стерлінгів — просто тому, що вони йому сподобалися. Тепер, коли він вирішив виставити їх на аукціон, виявилося, що його закуп може коштувати десятки тисяч фунтів.

Про це розповідає Mirror.

Видання “This Island Bradman”. / © Фото з відкритих джерел

Колекціонер придбав 48 ідентичних екземплярів коміксу “This Island Bradman”, які вважаються одними з найрідкісніших у світі. Ці видання називають “святим Граалем” серед фанатів DC Comics — адже вони були приватним замовленням і майже повністю зникли з обігу.

Чоловік, не усвідомлюючи цінності, зберігав їх на горищі майже десятиліття. Лише під час карантину COVID-19 він вирішив навести лад і натрапив на коробку з коміксами.

Аукціонний дім Ewbank’s Auctions підтвердив, що знайдені комікси — справжня рідкість. Найкращі з них можуть бути продані за до £3000 за штуку, а навіть пошкоджені екземпляри оцінюються у £50–100. Продаж відбудеться 4 листопада у місті Вокінг, графство Суррей.

Історія походження коміксу “This Island Bradman” також варта уваги.

1988 року британський бізнесмен Годфрі Бредман замовив спеціальне видання коміксу про Супермена як подарунок на Бар Міцву свого сина Деніела. DC Comics створила унікальну восьмисторінкову історію, в якій поряд із Суперменом з’являлися сам Деніел Бредман та його друг.

Вважається, що надрукували лише близько 200 примірників, більшість із яких були роздані гостям свята. Решту, за легендою, наказали утилізувати — але один зі співробітників залишив комікси собі, і саме ця колекція, через десятиліття, потрапила до рук випадкового покупця.

