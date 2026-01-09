Випила 277 літрів Pepsi: зізнання студентки з Британії підірвало Мережу

Студентка Жасмін Едвардс. Фото: @222jasminejune/TikTok

18-річна студентка з Лінкольнширу Жасмін Едвардс спричинила хвилю обговорень у соцмережах після того, як зізналася: лише за минулий рік вона випила понад 277 літрів Pepsi Max. Це — 762 банки та 59 пляшок популярного газованого напою.

Про це повідомило видання What`s the jam?

Свою несподівану статистику дівчина оприлюднила у TikTok, де ролик зібрав 1,8 млн переглядів. Жасмін розповіла, що її пристрасть почалася ще в дитинстві, коли мама дозволяла час від часу смакувати Pepsi Max. Згодом звичка переросла у щоденний ритуал.

За словами студентки, нині їй важко почати ранок без ковтка улюбленого напою. Вона намагається дотягнути до обіду, але інколи прокидається з думкою, що лише Pepsi Max допоможе пережити ранок.

Рідні та друзі знають про її відданість бренду й навіть роблять їй тематичні подарунки. Водночас у коментарях під відео думки розділилися: одні зізнавалися у схожій любові до напою, інші були шоковані обсягами, які споживає дівчина. Один користувач навіть пожартував, що за рік вона випила 39 людей, маючи на увазі об’єм крові в тілі.

Попри критику, дівчина зізналася, що замислювалася над скороченням споживання через штучні підсолоджувачі в Pepsi Max. Однак найбільшим сюрпризом для неї став коментар від самої компанії Pepsi. Після відео бренд зв’язався з Жасмін і надіслав їй 12 пляшок лімітованої імбирної Pepsi Max.

Отримавши нову партію улюбленого напою, студентка вже планує встановити новий особистий рекорд у 2026 році та знову почала фіксувати кількість випитого Pepsi Max.

