Випити горнятко кави

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Чи траплялося вам чути запрошення «випити горнятко кави»? Ця фраза, хоч і здається милозвучною, насправді є поширеною мовною помилкою, якої варто уникати. Чому ж так говорити неправильно і як правильно запросити на чашку ароматного напою, роз’яснює мовознавиця Ольга Багній.

Багато хто з нас звик використовувати слово «горнятко», маючи на увазі звичайну чашку, з якої ми п’ємо каву. Проте, як зазначає експертка, це не одне й те саме.

«Випити горнятко кави. Ви точно чули таке або читали. Можливо, хтось запрошував вас на горнятко кави. Але тут таке діло: горнятко — це не чашка», — наголошує Ольга Багній.

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Річ у тім, що слово «горнятко» має своє чітке значення в українській мові. Це зменшувально-пестлива форма до слова «горня» — невеликого горщика, найчастіше глиняного, який традиційно використовувався для приготування їжі. Про це також застерігає авторитетний посібник «Чистота і правильність української літературної мови» Пантелеймона Ковалева, який чітко радить не називати чашку «горнятком», підкреслюючи, що первинне значення цього слова — маленький горщик. Згадаймо хоча б дитячі казки про горщик, що сам варить.

«Пити каву з горнятка можна, але, погодьтеся, зручніше пити каву з чашки або філіжанки», — іронічно зауважує мовознавиця. Уявити собі елегантне ранкове кавування з маленького глиняного горщика справді складно.

Отже, коли ми говоримо про ємність, з якої п’ємо каву, правильно вживати слова «чашка» або «філіжанка». Відповідно, запрошуючи когось випити кави, варто казати:

«Випити чашку кави»

«Випити філіжанку кави»

«Випити кави» (якщо мається на увазі сам процес без акценту на ємності)

Використання ж слова «горнятко» в цьому контексті є радше калькою з російської мови, де слово «чашечка» може мати ширше значення, ніж українське «чашка».

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Пам’ятаючи про цю просту мовну відмінність, ми зможемо збагатити свою мову та уникнути поширеної помилки. Насолоджуйтеся улюбленим напоєм правильно, запрошуючи друзів на чашку ароматної кави, а не на незвичне «горнятко».