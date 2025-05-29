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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
218
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2 хв

Висадіть ці чотири виткі рослини зараз — і вони миттєво рясно розквітнуть (фото)

Садівникам радять висадити ці чотири виткі рослини вже зараз — і спостерігати за їхнім миттєвим зростанням.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Висадіть ці чотири виткі рослини зараз — і вони миттєво рясно розквітнуть (фото)

Виткі рослини в саду / © Credits

Виткі рослини — це чудовий спосіб прикрасити паркан чи стіни, надавши саду затишку та краси. Ось кілька найкращих і найшвидших рослин, які варто висадити в своєму саду чи на веранді вже сьогодні.

Про це йдеться на mirror.

Якщо у вас є паркан у дворі й ви хочете його трохи оживити — виткі рослини стануть вдалим вибором. Вони створюють чарівний заміський настрій і вдало підкреслюють будь-який вертикальний простір, водночас маскуючи непривабливі ділянки, як-от сміттєві баки чи старі стіни.

Ще один плюс — такі рослини ідеально підходять для тих, у кого обмаль місця.

Власники балконів або невеликих садів можуть використовувати їх, щоб додати об’єму та різноманіття без потреби в додатковому просторі. Вони також сприяють створенню затишку та захисту від сонця влітку.

За словами експертів із Southern Living, хоч ці рослини можуть здаватися складними у догляді — насправді вони дуже легкі у вирощуванні. До того ж, ростуть напрочуд швидко!

Експерти виділили кілька найефективніших і найшвидших витких рослин, які за короткий час перетворять ваш паркан на справжню зелену стіну.

Клематіс чи шкіряник стійкий до спеки й посухи / © Credits

Клематіс чи шкіряник стійкий до спеки й посухи / © Credits

Клематіс (Leatherflower)

Цвіте з кінця весни до пізнього літа. Ця приваблива рослина чудово росте у вологому, але добре дренованому ґрунті. Вона полюбляє сонячні місця, проте кореневу зону бажано затіняти іншими рослинами, аби уникнути перегріву, повідомляє Express.

Додатковий плюс — клематіс (шкіряник) стійкий до спеки й посухи, тож під час літніх хвиль спеки вам не доведеться щодня його поливати.

Жасмин - вдале рішення для саду / © Credits

Жасмин - вдале рішення для саду / © Credits

Зоряний жасмин (Star Jasmine)

Ця витка рослина може сягати до 9 метрів заввишки. Взимку листя набуває розкішного бронзово-червоного відтінку — ідеально для сезонного настрою. Вона полюбляє тепло та захищене розташування, найкраще росте біля стінки з південного боку.

Плетисті троянди - гарний вибір / © ТСН

Плетисті троянди - гарний вибір / © ТСН

Плетисті троянди (Climbing Roses)

Попри назву, ці троянди не чіпляються за опори самостійно. Вони утворюють довгі пагони, які можна направляти й закріплювати вздовж паркану чи решітки за допомогою мотузок або фіксаторів. Зазвичай цвітуть з кінця весни до початку осені, хоча деякі сорти квітнуть довше.

Екзотична пасифлора / © Credits

Екзотична пасифлора / © Credits

Пасифлора (Passionflower)

Ця екзотична квітка вражає своїми кольоровими пелюстками, а також солодкуватим і солонуватим ароматом. Улітку достатньо одного поливу на тиждень, а взимку краще зменшити вологу, щоб уникнути гнилі коренів.

Нагадаємо і про квіти, які приносять щастя. Ми зібрали 10 чарівних рослин для вашого саду.

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