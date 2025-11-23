- Дата публікації
Високі стелі у сталінках: для кого їх робили та в чому їхня особливість
Архітектори створювали сталінки так, щоб поєднати красу, практичність і престиж.
В Україні будинки сталінської доби давно стали впізнаваним архітектурним явищем. Масивні фасади, ретельно продумане планування та високі стелі — одні з головних ознак цих будівель. Висота стель іноді перевищувала чотири метри, і це було не просто дизайнерським рішенням.
Про це пише Новини.LIVE.
Як зазначають експерти, у 1930–1950-х роках житло з високими стелями призначалося для привілейованих верств населення. «Такі квартири підкреслювали статус мешканця і демонстрували його належність до елітної групи», — пояснює архітектор Олексій Саушкин.
Крім соціального значення, високі стелі мали й практичну функцію:
візуально розширювали простір, створюючи відчуття палацової величі;
дозволяли облаштовувати великі вікна, щоб кімнати наповнювалися природним світлом;
покращували температурний режим у літню спеку та робили житло комфортнішим узимку;
сприяли природній вентиляції приміщень, особливо там, де використовували грубки або димарі;
давали змогу встановлювати люстри та ліпнину, не перевантажуючи інтер’єр.
Саме через ці характеристики сталінки обирали чиновники, військові та діячі культури. Високі стелі поєднували естетику, статус і технічну продуманість, що робить такі будівлі цінними й сьогодні.
