Висунуто сенсаційну заяву про те, як насправді загинув капітан корабля "Титанік"

Капітан "Титаніка" Едвард Джон Сміт / © Getty Images

Реклама

«Титанік» — фільм, який витримав десятиліття і досі залишається тим, який переглядають знову і знову. Стрічка заснована на реальних людях, що загинули під час аварії лайнера 1912 року. Серед них капітан корабля Едвард Джон Сміт який відмовився покинути судно, коли воно тонуло, і замість цього востаннє вхопився за штурвал перед тим, як вода розбила скло і вбила його. Це був справді несамовитий момент, але чи було так у реальному житті.

Фільм 1997 року, знятий Джеймсом Кемероном, який присвятив себе ретельному дослідженню цієї події, а також декілька разів відвідував уламки корабля. Але це не означає, що для кожного персонажа, з якого він черпав натхнення, він дотримувався реальних подій, пише Unilad.

18 квітня 1912 року газета Los Angeles Express на першій шпальті повідомила, що «капітан Е. Джей Сміт застрелився».

Реклама

Наступного дня Daily Mirror написала: «Капітан Сміт застрелився на містку».

За даними Daily Mail, після того, як корабель затонув, про капітана ходило декілька чуток, зокрема, що він пиячив, безрозсудно перевищував швидкість і навіть ігнорував попередження про айсберги в цьому районі.

Оскільки існувала вікова традиція, що капітани йшли на дно разом зі своїми кораблями, припущення про те, що він пішов проти свого кодексу поведінки, здається майже жахливою чуткою.

Але все вирішилося з виходом нової книжки Дена Паркса, який стверджує, що Сміт загинув у воді разом зі своїми 1495 пасажирами-жертвами.

Книжка, яка називається Titanic Legacy: The Captain, The Daughter and The Spy, наполягає на тому, що посмертні чутки про капітана були абсурдними.

Автор розповів, що через три місяці після затоплення корабля чоловік із Балтимора стверджував, що Сміт вижив і таємно живе в Меріленді.

Роками пізніше журнал Life стверджував, що «занепалий» чоловік з Огайо видавав себе за Сміта.

Тим самим Паркс відкинув усі звинувачення проти моряка, включно з чутками про те, що він пиячив і був необачним.

Використовуючи свідчення очевидців, які вижили, він розповів про останні хвилини життя Сміта.

Хоча були «свідчення очевидців…, які повідомляли про стрілянину і самогубство офіцера», Паркс сказав, що людина, яка застрелилася, не була названа, і що пасажири чули постріли і хотіли когось звинуватити, зупинившись на Сміті.

Він розповів, що Роберт Вільямс Деніел, 27-річний банкір, сказав, що «бачив капітана Сміта на містку», коли «Титанік» тонув.

Пасажир першого класу розповів New York Herald, що бачив, як капітана поглинула вода.

«Він загинув як герой», — сказав Деніел.

Капітан "Титаніка" Едвард Джон Сміт / © Getty Images

Деякі з тих, хто вижив, також стверджували, що він пішов на дно разом із кораблем і в останні хвилини намагався врятувати немовля.

До 62-річного капітана також нібито долучився його особистий стюард Артур Пейнтін.

Фредерік Дент Рей, стюард салону першого класу, свідчив перед американським слідством, що Пейнтіна «востаннє бачили на містку, він стояв біля капітана».

Фредерік Гойт, багатий пасажир, також розповів, що він зіткнувся зі Смітом, коли повертався на палубу, і вони разом випили перед тим, як пасажир стрибнув.

Айзек Мейнард, 31-річний кухар, дав свідчення в Нью-Йорку: «Я бачив, як капітана Сміта змило з містка, а потім бачив, як він плавав у воді. Він був ще повністю одягнений, з кашкетом на голові. Один із чоловіків, що тримався за пліт, намагався врятувати його, простягнувши руку, але він не дозволив йому і вигукнув: «Бережіть себе, хлопці». Я не знаю, що сталося з капітаном, бо не бачив його в той час, але припускаю, що він потонув».

Нагадаємо, чи були українці на «Титаніку». Що відомо про наших земляків на легендарному лайнері.